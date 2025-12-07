Написав пісню до гімну України: ким був Михайло Вербицький, який помер від раку язика (фото)

Автор музики гімну України Михайло Вербицький двічі овдовів

Михайло Вербицький, який написав музику гімну України, прожив життя, сповнене несподіванок і випробувань. Він залишився без батька, мати покинула дітей, навчання давалося йому важко, але попри все він став відомим музикантом і композитором.

Його історія повна цікавих моментів, пригод і важливих звершень, які варто дізнатися. Про них написав "Телеграф", взявши дані з "uahistory".

Як бунтар із семінарії став автором музики гімну України

На початку березня 1815 року в селі Явірник-Руський народився Михайло Вербицький. Він ріс у родині греко-католицького священника. Коли Михайлові виповнилося 10 років, помер батько, а мати вийшла заміж вдруге й залишила дітей. Двоюрідний брат батька, владика Іван Снігурський, взяв Михайла та його молодшого брата Володислава під опіку і відправив їх до церковного хору та музичної школи.

Майбутній композитор гімну

У школі хлопці співали. Викладав їм чеський диригент та композитор Алоїз Нанке. Завдяки цьому Михайло отримав ґрунтовну музичну освіту. Пізніше дядько направив його на навчання до Львова. Там Вербицький часто потрапляв у неприємності: він бунтував проти кухаря, який давав семінаристам зіпсовану їжу, через що одного разу його посадили на шість годин у карцер. Під час довгого лікування після травми суглоба він багато грав на гітарі, що зробило його відомим серед учнів семінарії. Саме тоді він створив "Поученіє Хітари" — перший в Україні посібник гри на гітарі.

Михайло був привабливим і веселим юнаком, який користувався увагою дівчат. У 23 роки він одружився з австрійкою Барбарою Сенер, а незабаром у подружжя народився син Іван. На жаль, дружина померла після пологів, і Вербицький повернувся до семінарії, але навчання йому давалося важко. Через три роки його знову відрахували з навчального закладу за непокору і порушення дисципліни.

Розпорядження ректорату про відрахування студента

У 35 років він одружився вдруге з Катериною Барон. Подружжя заробляло на життя приватними уроками та музичною творчістю. Михайло писав музику для театральних вистав у Львові та Перемишлі, серед яких "Верховинці", "Москаль-чарівник", "Козак і мисливець" та інші. У сім’ї народився другий син — Андрій. Однак жінка теж померла.

Водночас Михайло закінчив богословські студії, став священником і оселився у селі Млини. Він створив літургії для хору, оркестрові рапсодії, симфонічні увертюри, хори, полонези та мріяв покласти на музику всі поезії Тараса Шевченка. Його учнями були відомі композитори Віктор Матюк та Порфирій Бажанський.

21 грудня 1864 року у Львові на виставі театру товариства "Руська Бесіда" вперше виконали гімн "Ще не вмерла Україна", музику до якого написав Вербицький. Він продовжував жити у Млинах, де відомий був своїм талантом гри на гітарі та винахідливістю у повсякденному житті.

Музика гімну України

Через випадкове прикушування язика у Михайла Вербицького з’явилася пухлина, яка прогресувала. У 55-річному віці спроба лікування у львівській лікарні виявилася невдалою. 7 грудня 1870 року у селі Млини на Галичині помер автор музики гімну України "Ще не вмерла Україна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про життя екзотичної танцівниці, куртизанки та однієї з найвідоміших шпигунок Першої світової війни Маргарет Геертрейд Зелле або ж Мата Харі.