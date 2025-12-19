У Швеції дарують безкоштовний вікенд у лісі: жінка перевірила незвичний відпочинок на собі

Три пари випробували життя без технологій у лісі

Безкоштовний відпочинок у лісовій хатині серед шведської природи — звучить як мрія? Саме такий відпочинок безкоштовно запропонували туристам у Швеції, але з чіткою умовою. Будь-який шум може стати причиною дострокового виїзду.

Що треба знати:

У хатинах немає інтернету та мобільного зв'язку

Шум понад 45 децибел означає виселення

Гості відмовляються від гаджетів на час перебування

Про незвичайну туристичну ініціативу, яку запустили у шведському окрузі Сконе, повідомив Travel and Tour World. А одна з учасниць експерименту розповіла, як це було.

На конкурс надійшло понад 200 заявок із 30 країн. Організатори відібрали три пари претендентів із Данії, Німеччини та Великої Британії. Переможці отримали можливість провести вихідні у скромних дерев'яних будиночках посеред лісу без жодних сучасних зручностей.

Хатини обладнані лише базовими речами: ліжко, невелика піч та мінімальний набір посуду для готування. Головна особливість — повна відсутність технологій. Тут немає інтернету, мобільного зв'язку, телевізора чи будь-яких екранів. Натомість гості можуть насолоджуватися прогулянками лісом, готувати їжу на відкритому вогні та просто слухати звуки природи.

Будиночок у лісі

Йоганна Гольм із Німеччини поділилася враженнями після перебування у хатині: "За ці дні в будиночку я відчула себе настільки спокійною і повною сил, що тепер хочу знайти таке саме місце для себе та своєї родини".

Як з’ясувалося пізніше, проєкт мав чітко прописані правила. У хатинах встановлені спеціальні датчики звуку, які стежать за рівнем шуму. Він не повинен перевищувати 45 децибелів — приблизно як у бібліотеці. Гучні розмови, крики або тривалий шум могли стати підставою для завершення перебування.

Йоганна Гольм з сестрою

"Для нас залишатися тихими в цій мирній частині природи просто здавалося єдино правильним", — каже Йоганна. Єдиний голосний звук, який вона хотіла видати, — це крик від щастя, щоб показати всьому світу, наскільки вона сповнена радістю.

Керівниця проєкту Жозефіна Нордгрен пояснила, що тиша та контакт із природою допомагають відновлюватися після стресу, покращують сон і концентрацію, а також позитивно впливають на фізичний і психічний стан. Саме ці принципи стали основою ініціативи.

У Visit Skåne зазначають, що проєкт демонструє інший підхід до подорожей. Йдеться про повільний і спокійний формат без перевантаження враженнями. Там наголошують на цінності тиші як ресурсу для добробуту та розвитку стійкого туризму.

