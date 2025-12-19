В Швеции дарят бесплатный уик-энд в лесу: женщина проверила необычный отдых на себе
Три пары испытали жизнь без технологий в лесу
Бесплатный отдых в лесной хижине среди шведской природы звучит как мечта? Именно такой отдых бесплатно предложили туристам в Швеции, но с четким условием. Любой шум может послужить причиной досрочного выезда.
Что нужно знать:
- В хижинах нет интернета и мобильной связи
- Шум свыше 45 децибел означает выселение
- Гости отказываются от гаджетов на время пребывания
О необычной туристической инициативе, запущенной в шведском округе Сконе, сообщил Travel and Tour World. А одна из участниц эксперимента рассказала, как это было.
На конкурс поступило более 200 заявок из 30 стран. Организаторы отобрали три пары претендентов из Дании, Германии и Великобритании. Победители получили возможность провести выходные в скромных деревянных домиках посреди леса без современных удобств.
Хижины оборудованы только базовыми вещами: кровать, небольшая печь и минимальный набор посуды для приготовления. Главная особенность – полное отсутствие технологий. Здесь нет интернета, мобильной связи, телевизора или экранов. Гости могут наслаждаться прогулками по лесу, готовить еду на открытом огне и просто слушать звуки природы.
Иоганна Гольм из Германии поделилась впечатлениями после пребывания в хижине: "За эти дни в домике я почувствовала себя настолько спокойной и полной сил, что теперь хочу найти такое же место для себя и своей семьи".
Как выяснилось позже, проект имел четко прописанные правила. В хижинах установлены специальные датчики звука, следящие за уровнем шума. Он не должен превышать 45 децибелов – примерно как в библиотеке. Громкие разговоры, крики или продолжительный шум могли стать основанием для завершения пребывания.
"Для нас оставаться тихими в этой мирной части природы просто казалось единственно правильным", — говорит Иоганна. Единственный громкий звук, который она хотела издать, это крик от счастья, чтобы показать всему миру, насколько она полна радостью.
Руководитель проекта Жозефина Нордгрен объяснила, что тишина и контакт с природой помогают восстанавливаться после стресса, улучшают сон и концентрацию, а также оказывают положительное влияние на физическое и психическое состояние. Именно эти принципы послужили основой инициативы.
В Visit Skåne отмечают, что проект демонстрирует другой подход к путешествиям. Речь идет о медленном и спокойном формате без перегрузки впечатлениями. Там отмечают ценности тишины как ресурса для благосостояния и развития устойчивого туризма.
