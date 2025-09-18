У лісі на Вінничині живе справжній господар лісу. Його розміри вражають (відео)

Рогата тварина є найбільшим наземним ссавцем Європи та найближчим родичем американського бізона

Жителі Вінницької області побачили серед лісу величезну дику тварину. Мова йде за зубра.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Захід Головне". Там показали відео.

На відео видно масивного зубра з характерною темно-коричневою, майже чорною шерстю. Тварина має потужну статуру з великою головою та короткими, але міцними рогами. Особливо помітна широка груди та горб на холці, що є характерними ознаками цього виду. Зубр виглядає дорослим та здоровим, його розміри вражають навіть на відео.

Що відомо про зубрів

Зубр (Bison bonasus) є найбільшим наземним ссавцем Європи та найближчим родичем американського бізона. Дорослі самці можуть досягати ваги до 1000 кілограмів, а висоти в холці — до 2 метрів.

У природі зубри живуть переважно в мішаних та листяних лісах, де харчуються травою, листям, пагонами дерев та чагарників. Влітку основу їхнього раціону становлять трави, а взимку — кора та гілки дерев.

Небезпека для людини

Попри свій спокійний вигляд, зубри можуть бути небезпечними для людини, особливо під час захисту потомства або у випадку відчуття загрози. Ці потужні тварини здатні розвивати швидкість до 50 км/год та мають великі роги, тому при зустрічі з ними рекомендується тримати безпечну відстань.

