Де розташоване найкрасивіше село планети і чому місцеві не раді там жити

Як маленьке британське село не витримало слави

Британське село Байбері в графстві Глостершир потрапило у світові рейтинги після того, як Forbes визнав його найкрасивішим на планеті. Кам'яні будиночки, квітучі садиби та тиша провінції зробили це місце символом затишку та ідилії.

Що треба знати:

Найкрасивіше село світу розташоване у британському Котсуолдсі

Байбері приймає до 20 тисяч туристів за вихідні

Місцеві скаржаться на хаос, тисняву і сміття

Проте за мальовничими фасадами ховається втома, злість і навіть відчай жителів. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Байбері — невелике поселення XIV століття з 600 мешканцями на березі річки Колн. Туристи називають його живою листівкою: золотаві будинки з вапняку, старий міст, качки на річці, луки в квітах і запах садів у повітрі.

Байбері на карті

Саме ця ідеальна комбінація природи та архітектури допомогла Байбері обійти відомі місця на кшталт грецької Ойї на Санторіні чи японського Сіракава-ґо та очолити рейтинг Forbes "50 найкрасивіших сіл світу".

Після виходу рейтингу потік відвідувачів різко виріс — тільки за одні вихідні до села приїхали до 20 000 туристів. Для тихої громади це стало справжнім ударом.

Тиха вуличка Байбері

Голова місцевої парафії Крейґ Чапмен зізнався: "Я подорожував світом і не можу повірити, що саме ми — найпривабливіше село планети. Це велика честь, але й велика проблема".

Байбері розташоване на вузькій дорозі з єдиним мостом через річку, який пропускає лише один автомобіль. Через потік автобусів і туристичних груп рух часто блокується, а жителі не можуть дістатися до роботи або магазину.

За словами Чапмена, найгірше — це поведінка частини відвідувачів:

Люди зупиняються посеред дороги, фотографуються на приватних подвір'ях, залишають сміття. Ми були змушені ввести обмеження, каже чоловік.

Дороги доволі вузькі

Щоб розвантажити дороги, паркування в центрі села закрили, а автобусам дозволили тільки короткі зупинки для висадки та посадки людей. Туристів просять приїжджати меншими машинами і поважати приватність місцевих.

Ці заходи, хоч і непопулярні серед туроператорів, дозволили повернути хоча б частину "гармонії" між мешканцями та гостями.

Сільський пейзаж

Для багатьох жителів Байбері їхнє село перестало бути домом і перетворилося на декорацію для селфі. Попри труднощі, Байбері залишається одним із найчарівніших місць Великої Британії.

