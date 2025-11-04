Український оазис серед пустелі: де на Харківщині є справжнє природне чудо (фото)
-
-
Кварцовий кар'єр на Харківщині ідеально підходить для фотосесії
У Харківській області є місце, яке виглядає ніби з іншої планети — кварцовий кар’єр у Новоселівці зі світлими пісками, який схожий на справжню пустелю.
У селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області розташований унікальний кварцевий кар’єр, відомий як "Блакитне озеро". "Телеграф" вирішив дізнатись історію цього місця та що там нині є.
Піщаний кар’єр утворився через видобуток піску та кварцу, який почався ще у 1938 році. Він ще відомий як "Блакитне озеро" через його бірюзову воду та чистий білий пісок, які створюють ефект справжнього оазису посеред пустелі.
Кар’єр наразі перебуває у приватній власності. Через це купатися у водоймі заборонено, проте відвідувачі можуть насолоджуватися красою озера з берега та навіть занурювати ноги у теплий пісок.
Добратися сюди можна як власним автомобілем, так і громадським транспортом. Для тих, хто користується поїздом, потрібно їхати до станції "Кварцовий", а якщо автобусом, то треба відправлятись з центрального ринку автобусом № 8, 9 і 12.
Кар’єр не лише приваблює туристів, а й є важливим промисловим об’єктом, де видобувають кварцові піски для різних галузей промисловості. Завдяки поєднанню природної краси та промислової історії, "Блакитне озеро" стало однією з яскравих точок на туристичній мапі Харківщини.
