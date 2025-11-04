Український оазис серед пустелі: де на Харківщині є справжнє природне чудо (фото)

Кварцовий кар'єр на Харківщині ідеально підходить для фотосесії

У Харківській області є місце, яке виглядає ніби з іншої планети — кварцовий кар’єр у Новоселівці зі світлими пісками, який схожий на справжню пустелю.

У селі Новоселівка Нововодолазького району Харківської області розташований унікальний кварцевий кар’єр, відомий як "Блакитне озеро". "Телеграф" вирішив дізнатись історію цього місця та що там нині є.

Білий пісок створює ефект пустелі - фото "Find-way"

Піщаний кар’єр утворився внаслідок видобутку піску

Піщаний кар’єр утворився через видобуток піску та кварцу, який почався ще у 1938 році. Він ще відомий як "Блакитне озеро" через його бірюзову воду та чистий білий пісок, які створюють ефект справжнього оазису посеред пустелі.

Кар’єр наразі перебуває у приватній власності. Через це купатися у водоймі заборонено, проте відвідувачі можуть насолоджуватися красою озера з берега та навіть занурювати ноги у теплий пісок.

Добратися сюди можна як власним автомобілем, так і громадським транспортом. Для тих, хто користується поїздом, потрібно їхати до станції "Кварцовий", а якщо автобусом, то треба відправлятись з центрального ринку автобусом № 8, 9 і 12.

Кар’єр не лише приваблює туристів, а й є важливим промисловим об’єктом, де видобувають кварцові піски для різних галузей промисловості. Завдяки поєднанню природної краси та промислової історії, "Блакитне озеро" стало однією з яскравих точок на туристичній мапі Харківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні є повністю білий замок, перший власник якого програв його в карти.