Кліматичні зміни в Україні: чому одні області отримують бонуси, а інші ризикують

Країна переживає помітне зрушення природних умов, яке змінює розподіл культур та зміщує звичні аграрні зони

Цього року кліматичні зміни по-різному впливають на регіони України. У той час як південь та схід стикаються із посухами та падінням урожайності, Полісся та захід країни несподівано опиняються у виграші.

Що потрібно знати:

У північних та західних областях опади стали більш рівномірними

Баштанні частково змістилися з Херсонщини до Харківської та Київської області.

На півдні та сході явна нестача вологи, що знижує продуктивність бобових та кукурудзи

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Авраменко – доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН у матеріалі: "Кавуни ростимуть під Києвом, а частина України стане пустелею: вчений обіцяє радикальну зміну клімату".

За його словами, Полісся, Північні обласні, Захід України від кліматичних змін у певному плюсі. Адже в цих регіонах кількість опадів, навпаки, стабілізувалася і більше не надмірно. Загальне потепління вплинуло на структуру посівів – деякі культури почали вирощувати там, де раніше це було складно чи навіть неможливо.

На Заході України раніше не вирощували соняшник, бо для нього там було холодно та надто волого. Нині ця культура там росте і дає високі врожаї. Замість Херсонської області, частину якої окуповано, баштанні культури, зокрема, кавуни почали саджати на Харківщині та Київщині каже співрозмовник.

Він додав, що на півдні та сході стали менше вирощувати сою, оскільки їй необхідний більш вологий клімат.

Посушливість у цих регіонах негативно впливає на врожайність інших бобових та кукурудзи. розповідає Сергій Авраменко про приклади змін.

Сергій Авраменко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зникає врожай з не найочевидніших причин.