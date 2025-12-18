Відключень на Київщині стане менше: подробиці від глави ОВА

Область працює над енергетичною незалежністю

Після масованої атаки на Київ 8 листопада столиця і область отримали жорсткі графіки відключень електроенергії. У найскладніші дні світло вимикали на 13–15 годин.

Що треба знати:

Майже 50 споживачів використовують імпорт електрики

Франція передала 68 сонячних панелей

Лікарні та школи переходять на автономність

Попри складну ситуацію, місцева влада обіцяє, що відключень стане менше. В області збільшують власну генерацію, залучають бізнес до імпорту струму та переводять важливі об’єкти на автономне живлення. Про це голова Київської ОДА Микола Калашник розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Голова Київської ОВА про обстріли, бізнес, брак вчителів і умову, за якої стане краще зі світлом".

За словами очільника області, питання електропостачання залишається одним із найчутливіших для мешканців Київщини, адже від стабільності мереж залежить щоденне життя людей. Обласна влада разом з енергетиками оперативно реагує на аварійні ситуації, які виникають через перевантаження.

Цього тижня в області діяли чотири черги відключень, через що одночасно без світла могли залишатися близько 70% абонентів. Загалом за добу електроенергія могла бути відсутня до 14 годин.

Окрема напружена ситуація минулого тижня виникла в селі Крюківщина Вишневої громади. Там місцеві жителі перекривали дорогу через тривалу відсутність електропостачання.

Як пояснив Микола Калашник, під час робіт на одному з будівельних об’єктів було пошкоджено основну та аварійну лінії. Через це люди залишалися без світла понад 30 годин.

Після інциденту провели службове розслідування, а винних притягнули до відповідальності. За словами голови ОВА, "такого недбальства не можна допускати".

Паралельно в області працюють над збільшенням внутрішньої генерації за рахунок імпорту електроенергії. За словами Миколи Калашника, це дозволяє розвантажити мережу та стабілізувати ситуацію для побутових споживачів.

Зараз активно працюємо над збільшенням внутрішньої генерації за рахунок імпорту. Це зменшує навантаження на мережу для побутових клієнтів, а бізнес не відключається та може працювати цілодобово, зазначив голова Київської ОВА.

Наразі в області майже 50 споживачів використовують імпортовану електроенергію загальною потужністю понад 50 МВт. Крім того, працює 40 локацій когенерації, які одночасно виробляють електроенергію та тепло, забезпечуючи додаткові потужності.

До кінця року планують завершити запуск ще семи таких об’єктів. Також соціальні заклади поступово переводять на автономне живлення, зокрема за рахунок 68 сонячних панелей, які область отримала від Франції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, що буде з графіками взимку. Він закликав не вірити у розмови про 22 години без світла.