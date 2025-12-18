Відключення по 22 години у Києві? Нардеп оцінив прогноз експерта

Страшилки про світло - перебільшення?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що киянам доведеться сидіти без світла по 22 годин на добу. За його словами, це станеться через тиждень-два, коли температура впаде до -10°C.

Що треба знати:

Україна краще підготовлена ніж у 2022-му

Усі дев'ять атомних енергоблоків працюють

Можливі лише короткочасні аварійні відключення

Народний депутат Сергій Нагорняк назвав такі передбачення "гаданням на кавовій гущі". Про це голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Атомники витягнуть 60% споживання: депутат про реальний стан енергосистеми, графіки та зиму".

Коментуючи слова Попенка про можливі довготривалі відключення світла в Києві вже найближчими тижнями, Сергій Нагорняк заявив, що такі прогнози не мають під собою реального підґрунтя. За його словами, подібні заяви більше схожі на припущення, ніж на зважений аналіз ситуації.

Це так само, як гадати на кавовій гущі. Так само, як давати прогнози щодо наявності чи відсутності електроенергії в Києві або іншому місті, зазначив народний депутат.

За словами нардепа, ситуації можуть бути складними і різними. Проте вони не можуть бути такими тривалими, як прогнозують деякі експерти.

Нагорняк нагадав, що Україна має атомну генерацію, яка не зазнає атак. Окрім окупації Запорізької АЕС, всі дев'ять атомних енергоблоків працюють. Депутат нещодавно відвідав Хмельницьку АЕС і спілкувався з працівниками.

Настрій нормальний, люди працюють. Усі регламентні роботи виконані вчасно, і атомні енергоблоки відпрацюють повністю весь опалювальний сезон і даватимуть максимальний об'єм потужності в нашу енергосистему, розповів народний обранець.

Депутат визнав, що росіяни намагатимуться атакувати підстанції "Укренерго". Вони відповідають за передачу електроенергії. Але Україна до цього готова і має алгоритм дій після атак.

Нагорняк вважає, що безуспішні атаки мають привести ворога до тями. У 2025 році Україна краще підготовлена, ніж була в 2022-му. Росіяни проґавили свій шанс у 2022 році.

Відповідаючи на запитання, чи можливі все ж в Україні відключення світла по 22 години на добу, депутат заявив, що такі сценарії не відповідають реальному стану речей. "Можуть бути аварійні відключення для відновлення роботи тієї чи іншої підстанції. Але тривалих таких відключень за моїми прогнозами бути не повинно", — підсумував Нагорняк.

