Сеть на грани? Нардеп ответил на "страшилки" западных СМИ о тотальном блекауте

Хотя РФ пытается погрузить страну в блэкаут, врагу это не удается

Украинская энергосистема существенно повреждена российскими атаками, поэтому западные СМИ иногда выдают апокалиптические сценарии. Например, Washington Post пишет, что волна массированных российских атак ставит энергетическую сеть Украины на грань коллапса, однако эти страшилки не соответствуют действительности.

Что нужно знать:

Западные СМИ нередко публикуют статьи, где преувеличивают угрозу полного обесточивания Украины

Несмотря на все попытки РФ погрузить нашу страну в блэкаут, ей это не удается

Хотя проблемы строительства защитных сооружений на энергообъектах существуют, уровень готовности высокий

Такое мнение "Телеграфу" в блиц-интервью высказал Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг: Атомники вытянут 60% потребления: депутат о реальном состоянии энергосистемы, графики

По его мнению, западные СМИ могут распространять панические настроения с определенной целью. Реальная ситуация, хоть и тяжелая, но не такая мрачная.

У Администрации Трампа есть свои цели в достижении мира в Украине, но какой ценой? Журналисты, освещающие новости, также имеют цели в погоне за вниманием зрителей. Часто информация, публикуемая даже мировыми изданиями, не всегда соответствует действительности. В прошлом году одно британское издание публиковало, что в Украине не построено ни одно защитное сооружение и нас ждет тотальный блэкаут. Эта информация совершенно не соответствовала действительности, Сергей Нагорняк

Нардеп добавил, что в Украине есть проблемы со строительством защитных сооружений второго и третьего уровня, но, несмотря на это, у нас высокая степень готовности. Даже масштабными атаками России не удается достичь ее цели — обесточить и погрузить в блэкаут всю Украину.

Сергей Нагорняк объяснил, что те отключения света, которые сейчас есть в Украине, — не блэкауты, а ограничение потребления. "Укрэнерго" балансирует систему через отключение разных категорий потребителей.

Есть обесточивания в отдельных регионах после атак, но краткосрочные, на сутки - двое. Нет такого, что какой-нибудь регион неделями без электроэнергии. Даже Черниговщина, которую враг атаковал несколько месяцев подряд, приходит в себя и электроснабжение возобновляется, — резюмировал эксперт

Ранее "Телеграф" опросил специалистов, может ли в Киеве, Харькове или Днепре повториться одесский блэкаут. Мнения экспертов разошлись.