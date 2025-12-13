Небезпечна краса: 4 різдвяні рослини, які вкрай токсичні

Поки багато хто починає готуватися до Нового року та Різдва, варто нагадати про ті кімнатні рослини, які можуть бути небезпечними для оточення

Багато хто прагне прикрасити своє житло до Різдва та Нового року. Серед передсвяткових покупок окреме місце займають кімнатні квіти, які дозволяють створити особливий затишок та гарний настрій своїм виглядом.

Деякі є отруйними, про що категорично не можна забувати. Від них не обов’язково повністю відмовлятися, але важливо виявляти обережність, особливо якщо в будинку є маленькі діти та/або цікаві вихованці.

Пуансеттія або Різдвяна зірка

Пуансеттія, відома різдвяна рослина, потребує особливої уваги, адже майже всі частини рослини є отруйними для тварин. Молочно-білий сік, який виробляє рослина, містить хімічні речовини, які можуть викликати подразнювальну реакцію як у людей, так і наших пухнастих друзів.

Тис

Навіть невеликий шматочок цієї рослини може викликати у домашніх тварин серйозне захворювання, м’язову слабкість та навіть раптову серцеву недостатність. Ягоди можуть виглядати привабливо, але тримайте своїх улюблених тварин подалі від тисових дерев, будь то на відкритому повітрі, в горщиках або в квіткових композиціях для різдвяного столу. Ця рослина однаково небезпечна і для людини.

Амарілліс

Амариліс — це ефектна квітка, яку часто дарують і використовують як центральну прикрасу на свята, але і з нею не все так просто. І цибулина, і квіти амариллісу містять токсини, зокрема лікорин та інші алкалоїди, які дуже токсичні.

Падуб

Кущі падубу яскраві та святкові, але ягоди та листя становлять небезпеку як для домашніх тварин, так і для людей.

