Україну може очікувати наплив дешевого м'яса. Експерт назвав причину

Свинина дешевшає через нові спалахи АЧС в Україні та Іспанії

Перед святами в Україні стрімко дешевшає свинина. Проте, ціни можуть впасти ще нижче, через можливе перенасичення ринку дешевим м'ясом.

На ціни суттєво впливають спалахи африканської чуми свиней як в Україні, так і в Європі. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфу": Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком (інфографіка)

Вплив європейського фактора на ціни в Україні

За словами експерта, 30 листопада 2025 року в Іспанії стався перший за 30 років спалах АЧС. Цей фактор суттєво ускладнює ситуацію, оскільки в Україну може направитись потік дешевого м'яса заражених тварин.

"Частина експортних сертифікатів іспанської свинини вже скасована, що може призвести до припливу дешевої європейської продукції в Україну. Додайте ще й те, що ціна на свинину суттєво знизиться через імпорт", — зазначив Бабенко.

Микола Бабенко

Також, він розповів, що на польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней становить 53,48 гривні за кілограм. Це об'єктивно ціна значно нижча за українські цінові показники, навіть після падіння закупівельних цін зі 100 до 70 гривень за кілограм.

Роздрібна ціна 1 кілограму свинини в Україні у листопаді

Що таке АЧС

Африканська чума свиней (АЧС) українськими фахівцями характеризується як небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка характеризується лихоманкою, запальними та дистрофічними ураженнями внутрішніх органів та високою смертністю. Вірус швидко розповсюджується серед поголів’я. Він дуже стійкий і довго живе в навколишньому середовищі.

Що необхідно знати про африканську чуму свиней:

АЧС не становить небезпеки для людей;

на АЧС хворіють лише дикі та свійські свині;

основний шлях передачі збудника – безпосередній контакт тварин між собою та перенесення збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якого найчастіше виступає людина, а також інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби і корми.

Профілактика АЧС

