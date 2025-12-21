Люди не знали про Ужгород: як багато років тому називалося це місто

У XIX столітті нове ім’я міста не набуло широкого поширення

Ужгород – найменший обласний центр в Україні, розташований у передгір’ї Карпат. Це місто славиться своєю архітектурою, найдовшою липовою алеєю в Європі, близькістю до кордонів та затишною атмосферою. Але мало хто знає, яку назву мав Ужгород багато років тому.

У цьому матеріалі "Телеграф" відкриває маловідомі факти про місто. Почнемо з того, що історія Ужгорода почалася багато століть тому.

Перша письмова згадка про місто зроблено арабським мандрівником Аль-Ідрісі у 1154 році. Як свідчать історичні документи, з часу першої згадки фактично до кінця Першої світової війни місто мало лише одну назву Унгвар. Це слово складається з двох частин: "Унг" та "вар" — vár в угорській мові означає "зміцнення, фортеця, замок". А ось етимологія слова "Унг" викликає дискусії. Є версія, що "Унг" нібито означає "швидкий". Ще варіант — "Унг" походить від угорської річки.

У першій половині ХІХ століття видатний славіст Павло Шафарик штучно з назви Унгвар утворив назву Угвар. З назви Угвар пізніше була зроблена калька "Оуггород". Паралельно з цим викладач Духовної семінарії Андрій Балудянський (1807-1853) створив форму "Унгоград".

Унгвар. Фото: Вікіпедія

У середині ХІХ століття з’являється назва Ужгород. Виникло воно під впливом піднесення національних рухів русинського населення краю, особливо за угорської революції 1848—1849 років. Кому належить авторство у створенні цієї назви – невідомо. Є версії, що це слово утворилося так: замість елемента "Унг" вжито слово "Уж", а угорське "вар" ("замок, фортеця") перекладено словом "місто (город)".

Унгвар. Фото: Вікіпедія

Однак у XIX столітті нове ім’я не набуло широкого поширення. До кінця 1860-х років його епізодично використовували лише окремі представники місцевої інтелігенції. А більшість жителів краю про таку назву навіть не чули.

Ужгород на карті

Про нього згадали лише після Першої світової війни, коли Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини. Тоді ім’я Ужгорода було офіційно закріплене. З того часу, за винятком короткого періоду 1938–1944 років, коли Закарпаття перебувало під владою хортистської Угорщини, місто офіційно зветься Ужгород.

Ужгород сьогодні. Фото: Вікіпедія

