Селянські бунти та могила радянської "легенди": яке місто на Донеччині мало ім'я комуністичного лідера (фото, відео)
Від слободи Олексіївки до радянського шахтарського містечка
Це місто понад 50 років називалось Торез, але з 2016 — перейменоване у Чистякове. Ця назва — не випадкова, а повернення до історичного коріння. Щоправда, з російським душком.
"Телеграф" розповість, як змінювалась назва міста протягом століть, що з ним зараз та яка його історія. Зазначимо, що вже понад 10 років, з червня 2014 року, місто в окупації, а росіяни воліють послуговуватися саме назвою Торез.
Історія заснування сягає глибини у 2,5 століття. Спочатку це була слобода Олексіївка. У 1840 році стала Олексієве-Леонове, а вже за 18 років нове перейменування — на Чистякове. З того часу і аж до 1964 року місто так і називалось, аж поки не стало Торезом.
Але все по черзі. Слободу заснували втікачі-кріпаки, адже ці землі звільнили від влади кримського хана. Проте довго вільними ходити не вдалось. У 1783 році Катерина друга видала указ, щоб поселенці мають жити на цих землях та підкорюватися новим її власникам. Територію сучасного міста Чистякове подарувала генерал-лейтенантові Степану Леонову. Він і дав їй першу назву — Олексіївка, на честь сина.
Селянам не сподобалось знову опинитися у підкореному становищі і вони намагались бунтувати. Першу спробу придушили, проте саме в Олексіївці спалахнуло друге повстання, яке охопило весь округ. Воно теж було придушене, залучали війська.
Коли онук генерала Леонова почав будувати там нову садибу, слободу перейменували на Олексієве-Леонове. Та багата родина занепала й продала маєток й майно купцю Чистякову з Таганрогу. Так, з 1868 року з'явилась нова назва на честь власника — Чистякове. В цей час поселення стає центром видобутку кам'яного вугілля.
Чистяков недовго володарював — харківський магнат Олексій Алчевський купив маєток в 1875 році. Коли збудували залізницю, видобуток вугілля пожвавився, шахти відкривали одна за одною.
Приходу СРСР раділи не дуже — два місяці на рубежі 1917-18 років в Чистяковому керували Донські козаки. Згодом контролювала Українська Держава Гетьмана П. Скоропадського, потім знову козаки аж до грудня 1919 року, коли радянська армія захопила владу. Природно, продовживши розвиток видобувної галузі.
У 1964 місто стало Торезом. Назвали його на честь сталініста, діяча французького і міжнародного робітничого і комуністичного руху, генерального секретаря Французької комуністичної партії Моріса Тореза. Він в молодості працював шахтарем.
Цікаво, що саме в тоді ще Торезі поховали Олексія Стаханова, легендарного в часи СРСР зачинателя стаханівського руху. Під кінець життя він не був нікому цікавий, його вислали в шахтарське містечко, де він спився, потрапив до психіатричної лікарні і там помер.
Раніше "Телеграф" розповідав про місто що міняло назви з майже тою ж швидкістю, та носило певний час ім'я Сталіна. Зараз воно також в окупації.