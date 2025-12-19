Селянські бунти та могила радянської "легенди": яке місто на Донеччині мало ім'я комуністичного лідера (фото, відео)

Від слободи Олексіївки до радянського шахтарського містечка

Це місто понад 50 років називалось Торез, але з 2016 — перейменоване у Чистякове. Ця назва — не випадкова, а повернення до історичного коріння. Щоправда, з російським душком.

"Телеграф" розповість, як змінювалась назва міста протягом століть, що з ним зараз та яка його історія. Зазначимо, що вже понад 10 років, з червня 2014 року, місто в окупації, а росіяни воліють послуговуватися саме назвою Торез.

Історія заснування сягає глибини у 2,5 століття. Спочатку це була слобода Олексіївка. У 1840 році стала Олексієве-Леонове, а вже за 18 років нове перейменування — на Чистякове. З того часу і аж до 1964 року місто так і називалось, аж поки не стало Торезом.

Раніше пейзажі Чистякового (Тореза) були інші, але тепер це терикони

Але все по черзі. Слободу заснували втікачі-кріпаки, адже ці землі звільнили від влади кримського хана. Проте довго вільними ходити не вдалось. У 1783 році Катерина друга видала указ, щоб поселенці мають жити на цих землях та підкорюватися новим її власникам. Територію сучасного міста Чистякове подарувала генерал-лейтенантові Степану Леонову. Він і дав їй першу назву — Олексіївка, на честь сина.

Селянам не сподобалось знову опинитися у підкореному становищі і вони намагались бунтувати. Першу спробу придушили, проте саме в Олексіївці спалахнуло друге повстання, яке охопило весь округ. Воно теж було придушене, залучали війська.

Радянське фото міста Чистякове (Торез)

Коли онук генерала Леонова почав будувати там нову садибу, слободу перейменували на Олексієве-Леонове. Та багата родина занепала й продала маєток й майно купцю Чистякову з Таганрогу. Так, з 1868 року з'явилась нова назва на честь власника — Чистякове. В цей час поселення стає центром видобутку кам'яного вугілля.

Чистяков недовго володарював — харківський магнат Олексій Алчевський купив маєток в 1875 році. Коли збудували залізницю, видобуток вугілля пожвавився, шахти відкривали одна за одною.

Приходу СРСР раділи не дуже — два місяці на рубежі 1917-18 років в Чистяковому керували Донські козаки. Згодом контролювала Українська Держава Гетьмана П. Скоропадського, потім знову козаки аж до грудня 1919 року, коли радянська армія захопила владу. Природно, продовживши розвиток видобувної галузі.

У 1964 місто стало Торезом. Назвали його на честь сталініста, діяча французького і міжнародного робітничого і комуністичного руху, генерального секретаря Французької комуністичної партії Моріса Тореза. Він в молодості працював шахтарем.

Моріс Торез

Цікаво, що саме в тоді ще Торезі поховали Олексія Стаханова, легендарного в часи СРСР зачинателя стаханівського руху. Під кінець життя він не був нікому цікавий, його вислали в шахтарське містечко, де він спився, потрапив до психіатричної лікарні і там помер.

Могила Стаханова/Фото: frankensstein.livejournal.com

