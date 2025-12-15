1784 року Павлоградом була названа слобода Луганська

Місто Павлоград (Дніпропетровська область), яке кілька разів намагалися перейменувати, раніше мало зовсім іншу назву. Заміни топоніму вимагають через зв’язок із Російською імперією.

Верховна Рада ще 5 червня ухвалила постанову "Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови", до якої входив Павлоград.

Ще до цього Український інститут національної пам’яті публікував професійний висновок, у якому наголошувалося, що назва міста Павлоград є символом російської імперської політики.

На закінчення сказано, що Павлоград не первісна назва населеного пункту Дніпропетровської області, який зараз так називається.

Історія міста

Заснування сучасного Павлограда пов’язане з осадницькою діяльністю запорізького старшини Петра Хижнявського. Після ліквідації Війська Запорізького Низового азовський губернатор Василь Чертков зафіксував засноване Хижняковським військове поселення Матвіївку. Хижняковського визначили осадником цієї слободи. Згідно з відомістю чисельності чоловічого та жіночого населення Азовської губернії від 27 квітня 1779 року, у Матвіївці жили 1126 осіб.

Павлоград як центр Павлоградського повіту відзначений у відомості населених пунктів Азовської губернії від 19 січня 1779 року. Але назва Павлоград, або Павлівськ, стосується майбутнього Маріуполя.

У 1779 році штаб-квартиру Луганського пікінерського полку перенесли в Матвіївку. Поселення перейменували в слободу Луганську. Слобода Луганська входила в міську округу вже нового Павлограда, будувати який почали у 1780 році, але не на правому березі ріки Вовчої (в її гирлі), де була розташована Матвіївка (вона ж Луганська), а в гирлі річки Солоної. Кількість населення вказаного Павлограда становила 119 осіб.

У 1784 році Павлоградом назвали слободу Луганську. Ця назва зберігається досі. Попередній Павлоград отримав назву Павлівка.

Висновок

Початкове ім’я сучасного Павлограда — Матвіївка. Топонім просять повернути через те, що первісне перейменування міста було ланкою загальної стратегії, спрямованої на викорінення української топонімії та запровадження загальноімперської системи назв.

