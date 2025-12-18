Місто, яке хотіли всі: що приховує назва Хотина на Буковині

Це місто за тисячу років побувало слов'янським, молдавським, османським, польським, російським і румунським

Є міста, які живуть тихо, а є ті, через які проходить вся історія. Хотин – із другої категорії. Тут слов'яни будували дерев'яні фортеці, молдавські господарі творили столицю, османи зводили неприступні цитаделі, а запорожці бились пліч-о-пліч із польськими військами проти 200-тисячної армії султана.

Кожна з цих епох залишила свій слід у назві міста. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Сучасний Хотин розташований у південно-західній частині України, в Чернівецькій області, на правому березі річки Дністер. Місто лежить на Хотинській височині, за приблизно 60 км від Чернівців і близько 25 км від Кам’янця-Подільського. Це історичний регіон Бессарабії та прикордонна зона на межі Поділля й Буковини.

Від "Хотеня" до Хотина: слов'янські корені

У найдавніших джерелах місто згадується як Хотень або Хотінь. У відомому середньовічному документі "Список руських городів далеких і близьких" воно фігурує як "На Дністрі Хотень". Ця варіативність показує, як усна традиція поступово переходила до письмової, а назва набувала сучасної форми.

Історики підтверджують безперервне заселення території з VIII-X століть, коли тут існувало слов'янське поселення з дерев'яною фортецею. Вона контролювала стратегічну переправу через Дністер та важливий торговий шлях, що пролягав цими землями.

Етимологічні версії походження назви:

• Від дієслова "хотіти" – скелястий мис над Дністром був "бажаним" місцем для поселенців

• Від особового імені Хотин або Хотень, поширеного в слов'янському середовищі

• Романтизована версія про зв'язок з ім'ям дакійського вождя Котизона (менш обґрунтована)

• У билинах згадується богатир Хотен Блудович, що додає епічного звучання назві

Молдавський період: Хотінь і Хотинул

З кінця XII століття Хотин входить до Шипинської землі, а від 1373 року стає частиною Молдавського князівства. Місто перетворюється на центр волості та важливий митний пункт. У XV-XVI століттях фортеця навіть слугує столицею Мультан і резиденцією молдавських господарів.

Хотинська фортеція

За правління Стефана III Великого оборонні мури укріплюють до вражаючих розмірів – 5 метрів завтовшки та 40 метрів заввишки. Замок перетворюється на ключову цитадель на Дністрі. У молдавських документах того часу вживаються форми Hotin або Hotinul, тоді як у руській традиції зберігається звична назва "Хотин" або "Хотень".

Хотинські битви: коли назва прогриміла на всю Європу

У XVI–XVII століттях біля стін фортеці відбуваються події, які роблять назву Хотин відомою далеко за межами регіону. У 1621 році об'єднані сили Речі Посполитої та 40-тисячне Запорозьке військо на чолі з Петром Конашевичем-Сагайдачним стримують 200-тисячну османсько-кримську армію султана Османа II. Ця битва завершується Хотинським миром.

Хотинська битва 1621 року

Через півстоліття, у 1673 році, Ян III Собеський завдає османам нищівної поразки під Хотином. Польська форма назви — Chocim — міцно входить до європейських хронік, карт і військової історіографії Речі Посполитої.

Між імперіями: від османського укріплення до російського повіту

У XVIII столітті османи перетворюють Хотин на один із найпотужніших оборонних вузлів на сході Європи. Проте серія воєн з Російською імперією завершується втратою міста. Після російсько-турецької війни 1806–1812 років Хотин анексується Росією та стає повітовим центром Бессарабської губернії. Відступаючи, османи майже повністю спалюють місто.

Старий герб Хотина

У 1826 році затверджують офіційний герб Хотина: у золотому полі зображено срібну цитадель із хрестом, схрещеними шаблями, півмісяцем і бунчуками. Цей символ ідеально передає прикордонний характер міста та його багатошарову історію.

На мапах XIX–XX століть співіснують написання Chotyn, Hotin, Хотин – кожне з них віддзеркалює чергову зміну держав: від Російської імперії до Румунії та СРСР.

ХХ століття: від повстання до туристичного символу

У 1919 році Хотин стає центром масового антирумунського повстання. Сотні мешканців гинуть під час придушення виступу, і назва міста набуває нового змісту – як символ спротиву та боротьби за національні права.

Хотинська фортеця на румунскій поштовій марці

Після Другої світової війни місто входить до складу Української РСР, а з 1991 року – незалежної України. Попри всі політичні зміни, українська форма "Хотин" міцно закріплюється в науковій та публічній традиції, а після здобуття незалежності стає єдиною офіційною назвою.

Хотин сьогодні: історичний бренд

На території Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця" знято понад півсотні фільмів, включно з "Тарасом Бульбою", "Захаром Беркутом", "Трьома мушкетерами" та "Айвенго". Завдяки кіноіндустрії назва Хотина активно працює в сучасній масовій культурі.

Місто входить до туристичного кластера "Подільсько-Буковинське намисто" разом із Чернівцями та Кам'янцем-Подільським, формуючи один із найвпізнаваніших туристичних маршрутів України.

