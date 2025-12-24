Не все так просто: тисячу Зеленського дозволили витрачати на Rozetka, але є велика проблема

Банк відхиляє транзакцію

Тисячею Зеленського з 24 лютого стало можна розплачуватись у ще більшій кількості магазинів, наприклад, у Rozetka. Однак, як виявилося, все поки що не так просто.

Що потрібно знати:

Зимова підтримка ще не проходить у деяких магазинах

Rozetka продає товари за програмою Нацкешбек, але оплатити відповідною карткою їх поки що не можна

У техпідтримці назвали причину

Журналісти "Телеграфу" провели контрольну закупівлю на Rozetka, щоб розповісти як працює оплата, проте зіткнулися із труднощами. Анонсована можливість поки не працює.

Для експерименту ми зібрали кошик із українських товарів, які відзначені спеціальною позначкою, що вказує на те, що вони беруть участь у програмі Національний кешбек. Наприклад, однією з них була ковдра від українського виробника.

Ковдра на Розетка

Однак, оплата не пройшла. Банк відхилив транзакцію через "не відповідність умовам" програми.

Оплата тисячею Зеленського не пройшла

Що кажуть у Rozetka

Проте, з’ясувалося, що насправді проблема не в товарах. У коментарі нашому кореспондентові у службі підтримки маркетплейсу пояснили, що розрахунок картою Нацкешбек поки що все ще не доступний на сайті. Строки початку підтримки оплати цим методом поки що не розкриваються.

Відповідь Розетка

Висновок

Таким чином виходить, що попри анонсовану можливість фактично в деяких магазинах тисячу Зеленського ще не приймають.

На що можна, а на що не можна витрачати тисячу Зеленського

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".