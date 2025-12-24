Не все так просто: тысячу Зеленского разрешили тратить на Rozetka, но есть большая проблема

Банк отклоняет транзакцию

Тысячей Зеленского с 24 февраля стало можно расплачиваться в еще большем количестве магазинов, например, в Rozetka. Однако, как оказалось, все пока не так просто.

Что нужно знать:

Зимняя поддержка еще не проходит в некоторый магазинах

Rozetka продает товары по программе Нацкешбэк, но оплатить соответствующей картой их пока нельзя

В техподдержке назвали причину

:Журналисты "Телеграфа" провели контрольную закупку на Rozetka, чтобы рассказать как работает оплата, однако столкнулись с трудностями. Анонсированная возможность — пока не работает.

Для эксперимента мы собрали корзину из украинских товаров, которые отмечены специальной пометкой, указывающей на то, что они участвуют в программе Национальный кешбэк. Например, одним из них было одеяло от украинского производителя.

Однако, оплата не прошла. Банк отклонил транзакцию по причине "не соответствия условиям" программы.

Что говорят в Rozetka

Однако выяснилось, что на самом деле проблема не в товарах. В комментарии нашему корреспонденту в службе поддержки маркетплейса объяснили, что расчет картой Нацкешбэк пока все еще не доступен на сайте. Сроки начала поддержки оплаты данным методом пока не раскрываются.

Вывод

Таким образом выходит, что, несмотря на анонсированную возможность, фактически в некоторых магазинах тысячу Зеленского еще не принимают.

На что можно, а на что нельзя тратить тысячу Зеленского

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".