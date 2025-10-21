13 пенсія: який розмір і умови отримання від ПФУ у 2025 році

Розмір 13 пенсій у всіх буде індивідуальним

В Україні передбачено такий різновид виплат як "13 пенсія". Її виплачують окремих випадках певним громадянам.

"Телеграф" розповідає про те, хто і як може отримати 13 пенсію в Україні у 2025 році.

Хто має право на 13 пенсію

"13 пенсією" в Україні неофіційно називають пенсію померлої людини, яку Пенсійний фонд виплачує після її смерті. Тобто якщо пенсіонер не встиг отримати свої пенсійні виплати через фізичну смерть, їх можуть забрати члени його сім’ї.

Вона виплачується членам його сім’ї, які жили разом на день смерті, а також непрацездатним членам сім’ї, що перебували на його утриманні, незалежно від того, чи проживали вони разом із померлим пенсіонером на день смерті чи ні.

Важливо: як зазначають у ПФУ, у разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм сума поділяється порівну між ними.

Розмір 13 пенсій

Розмір "13 пенсії" — це сума пенсії, що належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю. Відповідно, кількість коштів у кожному випадку буде індивідуальною.

Коли виплачують 13 пенсію

13 пенсія виплачується після подання заяви на недоотримані виплати за померлого пенсіонера. Її можна подати:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Як отримати 13 пенсію

Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії до Фонду надаються такі документи:

• свідоцтво про смерть;

• документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

• документ, що засвідчує особу заявника (паспорт);

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

• реквізити банківського рахунку заявника;

• документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання без реєстрації тощо).

Додаткові нюанси

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не включаються до складу спадщини і виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання до документу, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину.

Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду України шляхом зарахування коштів на поточний рахунок заявника. У випадку, якщо у заявника відсутній поточний банківський рахунок, то виплату можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку, надавши паспорт та картку платника податків (ідентифікаційний код).

Кому можуть відмовити у "13 пенсії"

Якщо родичі померлого пенсіонера не звернуться за недоотриманою пенсією у встановлений термін (6 місяців з дня відкриття спадщини), або якщо вони не відповідають вимогам (не проживали з пенсіонером на день смерті або не перебувають на його утриманні). Також можуть відмовити у виплаті, якщо не буде надано повного пакета необхідних документів.

Висновок

"Тринадцята пенсія" в Україні — це неофіційна назва виплати у разі смерті пенсіонера. Її отримують родичі покійного, та її розмір залежить від обсягу недоотриманих коштів. Щоб її отримати, необхідно подати необхідний пакет документів у відведені терміни.

