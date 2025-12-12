Мільярд на кабінетних рішеннях? Як один підрядник вигравав тендери "Енергоатому"

Майже всі підряди компанія отримала без конкуренції

Серед підрядників "Енергоатому", які потенційно могли бути залучені через корупційну систему "відкатів", яку фігуранти "плівок Міндіча" називали "шлагбаум" — компанія "Західелектромонтаж". За 2025 рік підприємство перемогло у 17 держтендерах на загальну суму понад 1,13 млрд грн. Із цієї суми практично всі кошти компанія отримала від "Енергоатому", що становить 99,99% річних тендерних надходжень.

Що потрібно знати:

Більшість закупівель проходили без конкуренції або з ознаками "кабінетних рішень"

З 2017 року вона виграла понад 140 тендерів "Енергоатому" на суму 5,4 млрд грн

Фірма фігурує у кримінальному провадженні

Як пише OBOZ.UA, компанія отримувала замовлення без конкуренції або через "кабінети". За інформацією YouControl, у 2025 році компанія вигравала торги вартістю від 2,9 млн до 283 млн грн. У більшості випадків вона була єдиним учасником аукціону. Зокрема:

283,4 млн грн — модернізація кабельного господарства систем нормальної експлуатації

— модернізація кабельного господарства систем нормальної експлуатації 248,18 млн грн — реконструкція градирень (також без конкурентів)

— реконструкція градирень (також без конкурентів) 170,4 млн грн — модернізацію комплексу автоматизованих систем управління та контролю та інш.

Єдиним винятком став тендер на 44,7 млн грн, де було ще двоє конкурентів. Але навіть там "Західелектромонтаж" програв — проте згодом отримав замовлення після скасування результатів через "помилки в документах" у переможця. У підсумку виглядав переможцем "за кабінетним рішенням".

Фактично переважна більшість підрядів для компанії розподілялася без реальної конкуренції, що ставить під сумнів ефективність витрат "Енергоатому" та прозорість процедур.

Тендер на 44,7 млн грн - жоден гравець не поступався ціною

Стабільний "фаворит" "Енергоатому"

З 2017 року "Західелектромонтаж" переміг у понад 140 тендерах держкомпанії, заробивши приблизно 5,4 млрд грн. Загальні ж усі держпідряди компанії за понад 10 років складають 5,439 млрд грн — тобто практично весь її державний дохід забезпечив саме "Енергоатом".

Що це за компанія "Західелектромонтаж" та хто її власник

Компанія працює з 2009 року, діяльність — будівництво нежитлових і житлових приміщень і дотичні сфери. Її 100% бенефіціар — Ігор Рогаля. Журналісти знайшли його зв'язок із кількома фірмами, які також отримували підряди "Енергоатому" — "НЕП" в 2010 році, а Електропівденмонтаж" в листопаді 2025, щоправда, Рогаля не пов'язаний з нею вже кілька десятиліть. Крім того, Рогалю приписують спільні активи з подружжям Сергієм та Зоряною Книшами, які у 2024–2025 роках подавали декларації як судді апеляційної інстанції. Усі четверо володіють по 25% квартири в Туреччині вартістю 2,2 млн грн.

Важливе за темою: Українці платили за оборудки в державних енергокомпаніях з власної кишені, – звіт слідчої комісії ВР

Корупційний слід

"Західелектромонтаж" фігурує в кримінальному провадженні щодо завищення цін під час робіт на Рівненській АЕС. За матеріалами слідства співробітники компанії та посадовці РАЕС нібито узгоджували завищення вартості закупівель, а також домовились про перемогу в торгах. Для легалізації схем використовувалися фіктивні фірми-"прокладки" які формально підтверджували завищену вартість. Реальна продукція постачалася напряму за ринковими цінами, але документи оформлювалися на проміжну ланку та містила суми, збільшені в рази. Остання судова ухвала в цій справі датована 2020 роком.

Раніше "Телеграф" писав, що ексвіцепрезидента "Енергоатому" затримали. Офіційно його не називали, але ймовірно йдеться про Юрія Шейка.