Названо найкрасивіше ім’я у світі: скільки українок його носять

Дослідники Бірмінгемського університету проаналізували сотні імен та назвали найкрасивіше — Софія. В Україні це ім’я є досить поширеним і зустріти його носіїв можна буквально в кожній області країни.

Когнітивний лінгвіст доктор Бодо Вінтер провів аналіз безлічі імен за звучанням, емоційним сприйняттям та культурним асоціаціям. Також учасники дослідження звертали увагу на мелодійність на слух.

Завдяки м’якій вимові ім’я Софія стало найкрасивішим, оскільки воно гармонійно звучить багатьма мовами. Крім того, ім’я має глибоке значення — з давньогрецької "Софія" означає "мудрість".

До речі, у другій половині XVIII століття, як вказують підрахунки, ім’я Софія використовувалося переважно у дворянському середовищі.

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає понад 63 тисячі Софій. Однак насправді кількість носіїв може бути набагато більшою сьогодні, адже підрахунок проводився досить давно.

Ім’я Софія в Україні. Фото: "Рідні"

Ім’я Софія популярне не лише в Україні, але ще й у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах. Ще з часів Римської імперії воно стало популярним завдяки святій Софії Римській.

Які відомі особи мають ім’я Софія

Софія — найшанованіша з інших святих, володарок цього імені. Мати Віри, Надії та Любові

Софія Грецька та Ганноверська — королева Іспанії

Софія, інфанта Іспанії — онука попередньої, друга дитина короля Філіпа VI

Софія Прекрасна (Софія Аделаїда Саксен-Кобург-Готська) — герцогиня та принцеса Європи

Софія Лорен — італійська актриса, лауреат премії "Оскар"

Софія Гонсалес – сучасна художниця

Софія Браун — відома модель та дизайнер

Іменини:

Православні (за григоріанським календарем)[16]: 28 лютого, 1 квітня, 4 червня, 17 червня, 14 серпня, 30 вересня, 1 жовтня, 29 грудня, 31 грудня

Католицькі: 15 травня, 30 вересня

