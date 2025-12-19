Попелюшки немає, Золушка є: звідки в Україні могло взятись це ім'я

Цікаво, що ім'я існує тільки в російському варіанті

В Україні зустрічаються достатньо дивні імена — одне з них ім'я Золушка. Носіїв цього імені в Україні 21. Здебільшого вони живуть на Харківщині, Одещині, у Запорізькій, Київський області тощо. Лідером за кількістю Золушок залишається Харків.

При цьому української версії цього імені, себто Попелюшка, не зустрічається принаймні до 2013 року, як свідчать дані порталу "Рідні".

Поширення імені Золушка

Зазначимо що Золушка, або ж українською Попелюшка — ім'я дівчини з популярного сюжету, який щонайменше з 1630-х років відомий людству. Згідно з ним, дівчина напівсирота, батько якої одружився зі злою мачухою важко працює, а врешті стає дружиною принца. Вочевидь з дитячих казок та фільмів, воно перекочувало в офіційні документи.

Простий та невибагливий сюжет став достатньо популярним завдяки Шарлю Перро та його казці, однак ще більшої популярності набув у XX столітті. Зокрема на теренах Радянського Союзу відома казка 1947 року. Головні ролі виконали Яніна Жеймо (Попелюшка), Фаїна Раневська (Мачуха) та Ераст Гарін (Король). Стрічку знімали у повоєнному Петербурзі. Інший фільм, який міг вплинути на поширенні імені — "Три горішки для Попелюшки" (1973) — чехословацько-німецька інтерпретація казки, яка набула широкої популярності на пострадянському просторі й часто транслюється як новорічний фільм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як батьки в Україні дали біблійне ім'я дитині, але зустрілись із критикою. Все — через іншого носія такого імені.