"Натале" чи "Наталю"? Мовознавець поставив крапку у питанні, як правильно звертатися українською

Ім’я "Наталя" часто використовується як повна форма, але відмінюється як скорочена — через це буває плутанина

З кожним днем українська мова стає все більш поширеною та популярною. Але нікому не під силу відразу усвідомити всі тонкощі такої багатої та красивої мови, через що як ніколи актуальна робота над помилками. Зокрема, не кожен знає, як правильно звертатися до Наталії українською мовою.

Як пояснив один із найвідоміших українських мовознавців, доктор філологічних наук Олександр Пономарів, ім’я "Наталя" є короткою формою імені "Наталія", хоча на сьогодні часто використовується як альтернативна повна форма. Однак схиляється ім’я "Наталя" як і інші короткі форми: Ганя-Ганю, Маруся-Марусю, Наталя-Наталю.

Таким чином, звертатися до Наталії у кличному відмінку "Натале" — помилка .

Ось кілька прикладів коректного звернення до Наталії українською мовою:

Добрий день, Наталю!

Шановна Наталю!

Коло підводи Климко та Зульфат зустріли свою вчительку, Наталю Миколаївну

Ходять чутки, що Тичина мав ще й третю музу-сестру – Наталю.

Євген Маланюк був одружений двічі, однак завжди кохав Наталю Лівицьку.

Я дуже кохав Наталю, але вона на мене уваги не звертала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво можна назвати подружку українською мовою, – не всі знають це рідкісне слово.