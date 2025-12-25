Названо самое красивое имя в мире: сколько украинок его носят

В исследовании обращали внимание на мелодичность и гармоничность звучания на многих языках

Исследователи Бирмингемского университета проанализировали сотни имен и назвали самое красивое — София. В Украине это имя довольно распространено и встретить его носительницу можно буквально в каждой области страны.

Когнитивный лингвист доктор Бодо Винтер провел анализ множества имен по звучанию, эмоциональному восприятию и культурным ассоциациям. Также участники исследования обращали внимание на мелодичность на слух.

Благодаря мягкому произношению имя София стало самым красивым, поскольку оно гармонично звучит на многих языках. Кроме того, имя имеет глубокое значение – с древнегреческой "София" означает "мудрость".

К слову, во второй половине XVIII века, как указывают подсчёты, имя София использовалось в большей степени в дворянской среде.

Согласно данным портала "Рідні", в Украине проживает более 63 тысяч Софий. Однако на самом деле количество носительниц может быть намного больше на сегодняшний день, ведь подсчет проводился довольно давно.

Имя София в Украине. Фото: "Рідні"

Имя София популярно не только в Украине, но еще и во Франции, Испании, Великобритании и другие странах. Еще со времен Римской империи оно стало популярный благодаря святой Софии Римской.

Какие известные лица носят/носили имя София

София — самая почитаемая из прочих святых, обладательниц этого имени. Мать Веры, Надежды и Любови

София Греческая и Ганноверская — королева Испании

София, инфанта Испании — внучка предыдущей, второй ребёнок короля Филиппа VI

София Прекрасная (София Аделаида Саксен-Кобург-Готская) — герцогиня и принцесса Европы

София Лорен — итальянская актриса, лауреат премии "Оскар"

София Гонсалес — современная художница

София Браун — известная модель и дизайнер

И многие другие.

Именины:

Православные (по григорианскому календарю)[16]: 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 14 августа, 30 сентября, 1 октября, 29 декабря, 31 декабря

Католические: 15 мая, 30 сентября

