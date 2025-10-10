І прізвиськ вигадувати не треба: це смішне ім’я раніше було популярне в Україні

Досі на території нашої країни живе чимало людей із цим ім’ям

Серед цікавих та досить незвичайних українських імен можна виділити, зокрема, ім’я Мокрина. В Україні нині є понад сотня його носіїв.

Інформація про це опублікована на сайті "Рідні". Там зазначено, що більшість проживає в західних областях країни.

Сьогодні відомо, що всього з таким ім’ям в Україні проживає 142 особи.

Скільки носіїв імені Мокрина в Україні

Православна канонічна форма – Макріна. Походить від грецьк. Μακρίνα, утвореного або від μακρός ("великий"), або від римського когномену Macrinus, Macrina (освіченого, своєю чергою, від іншого когномену Macer — "худий"). Народна форма Мокрина, ймовірно, виникла під впливом прикметника "мокрий" — Мокрина (день святої Макріни) вважався провісником осені.

При цьому слід додати, що є інші форми цього імені. Наприклад, Мокреня (6 носіїв), Мокрена (3 носії), Мокридія (1 носій), Мокриня (1 носій).

