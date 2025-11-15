На честь "легенди"? Яке українське ім'я точно викличе ностальгічну посмішку

Таке ім'я має лише одна людина в Україні

В Україні є чимало дивакуватих та цікавих прізвищ, але подекуди зустрічаються й не менш унікальні імена, серед яких Нокія. Воно співзвучне з легендарним телефоном Nokia.

Як свідчать дані порталу "Рідні", це ім'я носить всього одна людина в Україні. Мешкає українець з таким ім'ям у Донецькій області.

Достеменно визначити походження цього імені не можливо. Адже воно цілком може бути новим, тобто людина або сама собі його вигадала та документально оформила, або батьки так назвали дитину.

Ім'я Нокія в Україні

Цікаво, що сама назва Нокія має фінське походження, точніше навіть географічне. Адже у Фінляндії є річка Нокіанйокі (Nokianjoki), місто Нокія (Nokia). Також є й стародавній термін nokia, що означає "куниця" або "темне хутро".

Виходить, що ім'я Нокія цілком може мати топонімічне походження або утворене від прізвиська.

Для довідки

Nokia — фінський бренд, який був найбільшим у світі постачальником мобільних телефонів. Він відомий своєю надійною, перевіреною часом продукцією. Чимало людей й досі згадують свої перші "нокіа", які майже не можливо було зламати. Саме завдяки цьому вони й стали легендарними.

Телефон Нокіа

