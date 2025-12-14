В Україні помітили модернізований "Шахед". Чим він небезпечніший за звичайний (фото)
Російська армія вдвічі збільшила потужність своїх БПЛА
Російські військові інженери продовжують модернізувати безпілотники типу "шахед" ("Герань-2"), намагаючись завдати якнайбільше руйнувань українським містам. Зокрема, один зі збитих БПЛА був обладнаний подвійною бойовою частиною.
Кількість вибухівки в безпілотнику збільшена до 100 кілограмів. Про це пише експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") та низкаТелеграм-каналів.
"Подвійна бойова частина на Шахеді. 100 кг загалом. БСТ-52", — зазначив Бескрестнов.
Своєю чергою OSINT-аналітики також підтвердили цю інформацію. Резюмувавши, що росіяни просто додали до однієї б/ч ще одну.
"Росіяни встановили на "Герань-2" дві 50-кілограмові фугасно-запалювальні бойові частини БСТ-52", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фугасна дія бойових частин з індексом БСТ-52 забезпечується властивостями основного заряду бойової частини, а запальна — зарядами гермоелементів і запальним зарядом у кумулятивній виїмці.
Що відомо про цю бойову частину
Характеристики БСТ-52 наступні:
- діаметр — 300 мм;
- довжина — 394 мм;
- основний заряд — пластизольна бризантна вибухова речовина. До її складу входять: октоген, перхлорат барію, порошок алюмінію, етиленглікольдинітрат;
- маса розривного заряду — 35,4 кг;
- споряджується донним електронним підривачем "493М".
Також, була спростована інформація, що нібито в "шахедах" є версії з двома бойовими частинами по 100 кг кожна. Цей, ймовірно, міг бути російський "вкид".
"Це дві БЧ по 50 кг кожна, що дає 100 кг ЗАГАЛОМ. Не вводьте людей в оману", — йдеться в повідомленні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російських "шахедах" були виявлені нові моделі радіомодемів. Тепер РФ використовує пристрої різних діапазонів, що ускладнює роботу з їх подавлення.