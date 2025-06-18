Росія рознесе Україну "шахедами"? Як цього можна уникнути

Як Україна може захиститись від армад шахедів РФ?

Росія "рознесе" всю Україну дронами-камікадзе, "якщо ми не почнемо діяти прямо зараз". Ворог налагодив масове виробництво "шахедів" і продовжує його розширювати.

Єдиний вихід – швидке нарощення виробництва дронів-перехоплювачів і навчання військових. Про це каже голова Центру радіотехнологій, фахівець зі зв'язку для армії Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, він зазвичай налаштований оптимістично і б'є на сполох лише в крайніх випадках. Проте якщо не почати діяти негайно, українській інфраструктурі, виробництву та оборонним спорудам загрожує повне знищення, каже Флеш.

"Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню. Часу у нас немає", — наголошує фахівець. І додає, що про це "буквально кожен день говорить Сергій Стерненко".

Про посилення масованих атак дронами говорить і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснює, що Росія поступово відмовляється від ударів ракетами і переходить до масового застосування "шахедів". Причина у нестачі ракет і складнощах з їхнім виробництвом.

Раніше росіяни тероризували цивільне населення переважно ракетним озброєнням — балістичними ракетами "Іскандер", Х-101 та іншими модифікаціями. Але зараз Москва змінює підхід, каже Коваленко.

Експерт зазначає, що тепер окупанти використовують дешевші засоби — дрони-камікадзе — і завдають концентрованих ударів по окремих містах. Це дозволяє їм економити ресурси й водночас підтримувати постійний терор.

Коваленко додає: безпечних регіонів більше немає — дрони можуть прилетіти в будь-який населений пункт. Не має значення, де саме перебуває людина — у Києві, Тернополі чи маленькому селі — загроза є скрізь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому "шахеди" долітають до Києва? Експерт назвав головні причини.