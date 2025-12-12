Нова небезпека для людей похилого віку. Росіяни хочуть покращити ефективність "шахедів"

Російські атаки можуть стати ще небезпечнішими

Росіяни продовжують покращувати роботу "шахедів" і для цього можуть використати навіть будинки людей похилого віку і не тільки. Адже окупанти шукають варіанти, де та як встановити ретранслятори для дронів на території України.

Про це розповів експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"). Він закликав, українців бути уважнішими та попередити людей похилого віку про можливу загрозу.

Що треба знати:

Ретранслятори використовують для розширення радіозв'язку між дронами та операторами

Росіяни хочуть встановлювати ці пристрої на території приватних будинків

Нова загроза стосується не тільки "сірої зони" чи окупованих територій

"Друзі, противник шукає варіанти встановлення радіоретрансляторів для "Шахедів" на території України", — йдеться у повідомленні.

За словами експерта, аби втілити цей план, окупанти будуть вибирати приватні будинки, де легше встановити ці пристрої. Ймовірніше першими під удар потраплять саме люди похилого віку. Саме тому українцям слід обачніше ставитись до прохань військових, адже не виключено, що росіяни чи їх агенти представлятимуться Службою безпеки України чи ЗСУ.

Як виглядаж ретранслятор для дронів

Бескрестнов наголошує: "Прохання полягатиме в установці у дворі (будинку) невеликої коробки, яку потрібно підключити до розетки і, якщо це можливо, до Інтернету".

Таким чином росіяни отримають всередині України свої ретранслятори, що зробить російські атаки ще небезпечнішими.

