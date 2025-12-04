2 тисячі "Шахедів" на добу - не межа: Берлінська пояснила, що Україна може протиставити цьому

Масовані атаки — реальна загроза для України

Запуск двох тисяч "Шахедів" за одну ніч — не фантастика, а реальний сценарій, до якого готується Росія. Однак ця загроза не означає безвихідь для України. Наші технології дозволяють протидіяти навіть таким масованим атакам, а кожен громадянин може стати частиною системи протиповітряної оборони.

Що треба знати:

Росія накопичує дрони для комбінованих атак

Китай допомагає РФ компонентами та інженерами

Україна розробила перехоплювачі "Шахедів"

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка, засновниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська. Детальніше читайте у матеріалі: "Ми можемо зупинити Путіна на наших умовах. Одна цифра і РФ пробуксує, – Марія Берлінська".

Ще у травні цього року Берлінська попереджала, що Росія зможе запускати 1000+ "Шахедів" на добу. Тоді це звучало як щось нереальне, але сьогодні ця цифра вже стала частиною нашої реальності.

Волонтерка пояснила, що щоденні запуски двох тисяч дронів неможливі через обмеження російської військової промисловості. Однак ворог може накопичити безпілотники, а потім комбіновано з ракетами запустити їх за одну ніч.

Накопичивши дрони, запускаючи їх з ракетами, то це абсолютно реально вийти і на 2тисячі, і на 2,5 тисячі, наголосила Берлінська.

Росія самостійно виготовляє "Шахеди", але основну допомогу отримує від Ірану та Китаю. Іран продовжує постачати готові дрони, а Китай включився на повну потужність. Китайська допомога включає компонентну базу, готові вироби, інженерів та інструкторів для налагодження великих виробництв. Цілі заводи в Китаї працюють на російську військову промисловість.

Проте Україна має чим відповісти на цю загрозу. Берлінська розповіла про українські перехоплювачі "Шахедів" — успішні вітчизняні розробки, які вже працюють.

Окрім того, звичайні громадяни можуть долучитися до захисту неба над своїми містами. У "Victory Drones" є спеціальний курс для представників територіальної оборони, центрів нацспротиву та активних людей. Після теоретичної частини йде тиждень практики, де учасники вчаться збивати російські дрони.

Мешканці вашого містечка чи села будуть вас просто розціловувати в кінці місяця, коли ви їм скажете, скільки дронів ви змогли збити і захистили людей від небезпеки, додала волонтерка.

Берлінська наголосила, що йдеться не лише про "Шахеди", а й про розвідувальні дрони противника, які несуть загрозу для цивільного населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що є цифра, після якої росіяни на фронті пробуксують. Волонтерка Марія Берлінська пояснила, що може змінити хід війни.