Мінус російська техніка і не тільки. Рух опору поділився успіхами роботи на окупованих територіях (відео)

ССО щодня ускладнюють роботу російських окупаційних військ

Руху опору Спеціальних сил оборони (ССО) щодня підтверджує те, що окупація територій України є тимчасовою. Сили спеціальних операцій вкотре показали результати дій українського підпілля на ТОТ.

Як зазначає Рух опору у новому відеоматеріалі, було успішно виконано низку поставлених задач на тимчасово окупованих територіях України, а саме:

порушення роботи логістичних шляхів противника;

знищення ворожої САУ;

ураження військових кораблів ЧФ РФ;

знищення елементів ППО противника;

ураження військової техніки ЗС РФ;

знищення РЛС та ліквідація групи окупантів.

На відповідних кадрах добре видно широкий спектр дій підпілля, учасники якого щодня ускладнюють роботу російських окупаційних військ та наближають деокупацію українських земель.

"Опір триває всюди — в містах та в селах, в полях та в лісах, на узбережжях, вдень та вночі, під палючим сонцем та під час зливи, в заметіль та в буревій. Наближаючи нашу національну перемогу, ми запалюємо вогонь спротиву в українських серцях!" — наголошують в описі до відео.

Нагадаємо, що Рух опору координує підпілля на всіх тимчасово окупованих територіях України — від півночі та Криму до Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Попри тиск і ризики, підпілля системно продовжує передавати дані, здійснювати диверсійні та інформаційні дії, а також підтримувати проукраїнську присутність на ТОТ через методи ненасильницького спротиву — поширення патріотичних символів, матеріалів і маркерів, що підкреслюють незламність громадян.

