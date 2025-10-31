Мінус новітній комплекс ППО "Бук-М3" та РЛС "Небо-У": ССО виконали блискучу операцію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кожен із комплексів коштує кілька сотень мільйонів доларів
У ніч на 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Чорна Іскра" знищили найновіший "БУК-М3" та вразили РЛС "НЕБО-У" росіян.
Що потрібно знати:
- У Ростовській області на металобрухт перетворили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "Небо-У"
- Вартість кожного комплексу вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів
- Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойової авіації України
Про це йдеться у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України. Там повідомили про проведення спеціальних заходів внаслідок чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.
"У ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та станція радіолокації раннього виявлення "НЕБО-У", — йдеться в повідомленні.
Вартість кожного комплексу вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.
"БУК-М3" здатний вражати цілі з відривом до 80 км, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі з відривом до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойової авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але саме ці комплекси більше не будуть.
"ССО України продовжують завдати важких і критичних для ворога ударів, які крок за кроком наближають повну російську знемогу", — додали в ССО.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ССО випустили фільм "Дантист" про роботу агентів в окупації.