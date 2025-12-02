Світло буде: експерт пояснив, чим Україна замінить вугільні ТЕС

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко уточнив три шляхи розвитку цієї галузі в Україні

Енергетика України розвиватиметься трьома шляхами: це теплоелектроцентралі на природному газі, сонячна енергетика в домогосподарствах та побудова нових потужностей, які використовуватимуть вітер та біотехнології.

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень енергетики та один із головних експертів з енергобезпеки країни Олександр Харченко.

Що треба знати:

Енергетика України розвиватиметься у трьох напрямках, вважає експерт

Директор Центру досліджень енергетики стверджує, що вугільна генерація поступово припинить роботу

На думку Харченка, заміною вугільною генерації стануть децентралізовані інструменти

"Буде відбуватися з одного боку кінцеве зношення того, що в нас є, себто, перш за все, вугільна генерація, яка вже на ладан дихає, буде помирати. Замінити її можна виключно децентралізованими інструментами генерації", – пояснив експерт.

Перш за все, на його думку, це будуть теплоелектроцентралі, які використовуватимуть природний газ. Таке рішення широко впроваджуватиметься у великих містах.

"Друга частина – це будуть домогосподарства, і я певен, що люди продовжать встановлювати в себе на дахах, де зможуть, сонячні панелі, батарейні комплекси, і забезпечувати себе якісною електроенергією самостійно", – каже Харченко.

Третім напрямком розвитку він назвав побудову вітрових, біогазових потужностей та тих, що працюють на біомасі.

"Тому, що Україна як країна з великим аграрним комплексом має величезні резерви так званих відходів сільськогосподарського виробництва, які по суті є біопаливом. Ми будемо все ближче підходити до його активного використання. Це вже відбувається, просто буде ставати більше, більше, більше", – резюмував директор Центру досліджень енергетики.

