Росіяни готові до перемир'я, але не по всій лінії фронту: в Україні вже відреагували на ідею Путіна (оновлено)

За потреби росіяни нібито готові зупинити бойові дії на 5-6 годин

Міністерство оборони РФ отримало наказ від російського президента Володимира Путіна забезпечити коридор для іноземних журналістів у райони, де нібито "заблоковані ЗСУ" — у Покровську, Мирнограді та Куп’янську.

Що потрібно знати:

Путін готовий пустити журналістів у нібито оточені міста

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже спростував блокування українських військових у Куп’янську та Покровську

РФ заявляє, що нібито готова допустити і ЗМІ з боку України

Росіяни нібито готові припинити бойові дії у цих зонах на кілька годин. Інформація про це з’явилася 30 жовтня у росЗМІ.

Як заявили у російському "командуванні", за потреби бойові дії можуть зупинити на 5-6 годин, щоб журналісти могли безпечно перебувати в цих районах. Водночас, заявляється, що нібито допуск передбачений і для українських журналістів — при зверненні через командування ЗСУ.

Реакція України (оновлено)

Представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву Росії. Він зазначив, що не рекомендує журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій.

Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську сказав Тихий.

На його думку, єдиною метою Путіна є затягування війни, а своїх обіцянок про припинення вогню він ніколи не дотримувався. Таким чином, Тихий просить не допомагати російському президенту своїх злочинів через провокації з боку РФ проти журналістів.

Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим підсумував він.

Куп’янськ та Покровськ окуповані?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 жовтня повідомив, що противник збільшує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому він сам особисто побував у цьому напрямі.

Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп’янську, не відповідають дійсності. Водночас у Покровську ворожа піхота, уникаючи бойових зіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тому першочергове завдання — виявити її та знищити. сказав Сирський.

Що передувало

26 жовтня Путін нібито відвідав один із пунктів управління військами. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов відрапортував російському президентові про "оточення" українських військ. На Куп’янському напрямку, за його словами, в оточенні нібито перебуває до п’яти тисяч військовослужбовців ЗСУ, а на Покровському напрямку – 5,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський у коментарі для ТСН наголосив: "Це повна брехня. Російський фейк розрахований на США — російський диктатор хоче переконати Трампа, що перемагає".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Куп’янськ на Харківщині став закритим на в’їзд для всіх, окрім військових.