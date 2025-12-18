Перемир’я на Різдво, мир — після Нового року? Коли припиниться війна в Україні

Путін може тижнями думати над мирними пропозиціями Заходу

Озвучений днями перелік безпекових гарантій Європи для Києва не одразу буде сприйнятий у Москві, тож може минути чимало часу, доки російський диктатор Володимир Путін прийме рішення про стале припинення бойових дій в Україні.

Про що потрібно знати:

США і Європа дають чіткі безпекові гарантії Україні

Росія виступає проти розміщення військ НАТО в Україні

Різдвяне перемир’я стане першим кроком до зупинки війни

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів доктор наук, професор і проректор Європейського університету, експерт з енергетичної безпеки Сергій Ягодзінський.

— Ми вперше побачили, що Європа нібито готова десь допомагати військами, десь розміститися, хоча би постачати певне озброєння і так далі. Це вже схоже на щось, що можна назвати гарантіями. Але виникає запитання, як Російська Федерація на це все відреагує, — каже політичний експерт.

Однак, на його думку, те, що президент Зеленський поговорив з європейськими партнерами і через США це передадуть Російській Федерації, не факт, що саме в такій конфігурації і буде прийнято фінальну версію документу.

— Путін неодноразово висловлювався, що вони не погоджуються з таким підходом і жодних військ НАТО [в Україні] розміщено не буде. Тобто це не та конфігурація, яка може гарантувати безпеку. Окрім того, ми розуміємо, що деякі гарантії безпеки можуть стати "гарантіями небезпеки". І з цим потрібно також рахуватися і балансувати на межі того, що може викликати додаткову агресію з боку РФ, а що може дійсно зупинити цю страшну війну, — наголошує політолог.

За його словами, він скептично ставиться до пунктів безпеки, які виписали в Берліні, бо слід очікувати реакції росіян. Якщо вони не погодяться, — доведеться знову проводити якийсь раунд переговорів.

— І це може тривати доволі довго. Переговорна група, напевне, розуміє це. Тому [канцлер Німеччини Фрадріх] Мерц і оголосив про різдвяне перемир'я, що давайте спробуємо його запровадити. Тобто Мерц усвідомлював що Путін, якщо не відкине одразу, то буде думати не один день, можливо, не один тиждень над тими пропозиціями, — припустив експерт з енергетичної безпеки.

На його думку, США не зможуть отримати від Росії одразу погодження тих положень, які виписали в Берліні.

— Тому питання різдвяного перемир'я говорить про те, що фіналізація угоди про зупинку бойових дій може бути перенесена на після Нового року підсумував Сергій Ягодзінський.

