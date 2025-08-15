Катастрофа на півдні Одещини: чому міліють Придунайські озера (фото, відео)

2025 рік став рекордно важким для озер, які дають життя селам півдня

Нестача води та спекотна погода знищують унікальні озера на півдні Одещини. Йдеться про Придунайські озера, зокрема Китай та Катлабуг. Загалом понад ці 25 озер люди здавна використовували для зрошення полів, рибальства, як джерело питної води.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що стан озер погіршився в останні роки. За останні п'ять років, Одещина витратила 120 млн грн на поповнення озер, будівництво зрошувальних систем, розчищення каналів. Він назвав найгострішу проблему — озеро Китай. Щоб його відновити потрібно розширити вхід Кислицького рукава Дунаю, розчистити річища. Термінові роботи коштуватимуть 6 млн грн, які має виділити уряд.

Кількість води в озері Китай регулюється шлюзами. В це озеро впадає три річки, які потребують очищення річищ. Озеро Китай сповнен життя — рибалки їздять сюди з окунем, сомом, лящем, щуками. Тут розводять коропів, карасів, білих амурів та товстолобиків. У плавнях на південному узбережжі гніздяться невеликі колонії водоплавних птахів. Воду з озера Китай використовують для зрошення в Червоноярській системі, а вздовж його берегів діє водоохоронна зона.

Придунайські озера пересихають

Цьогоріч пересихання посилилось

2025 рік став для Придунайських озер рекордним у негативному сенсі. Через відсутність сильного весняного паводка на Дунаї та теплої зими без опадів, води не вистачало ще на початку літа. Влітку через спеку стало ще гірше, повідомляє Ізмаїльське управління водного господарства. Серйозно постраждало водосховища Катлабуг. Це ключове джерело зрошення для фермерів, а також дає воду мешканцям семи сіл. Наразі використане тимчасове рішення — воду перекачують з Дунаю.

Катлабуг відокремлений від Дунаю дамбою, в заплавне озеро впадають чотири річки. У воді квітне латаття, тут також живуть коропи, щуки, окуні, розводять товстолобика й білого амура, а також ведеться промисел раків, чисельність яких сягає до 15 мільйонів особин.

Придунайські озера

Загалом північніше Кілійського гирла Дунаю розташовано понад 25 озер, більшість із яких сполучені з річкою протоками й каналами. Їхнє походження різне: від давніх морських заток до занесених старих русел. Ще 3–4 тисячі років тому дельти не існувало — тут була затока Чорного моря. Згодом завдяки виносу осадів Дунай сформував сучасну дельту, а солоноводні лимани перетворилися на прісні озера.

Озера знаходяться на півдні області

Найбільші водойми — Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, Китай, Катлабуг. Вони живляться дунайською водою під час повеней. Тут поширені лящ, судак, окунь та інші риби.

Раніше "Телеграф" розповідав детальніше про декілька озер. Куруглуй відомий тим, що тут гніздяться пелікани. Ялпуг — найбільше прісноводне озеро України.