На Харків мчить похолодання: коли місто різко заморозить і засипле снігом

На Україну насувається антициклон

У Харкові вже за кілька днів може серйозно похолодати. Стовпчики термометрів різко опустяться, а часом навіть нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

Похолодання мчить на Харківщину

Новий рік видасться морозним

У місті випаде сніг

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними синоптиків з meteofor, вже із завтрашнього дня, 30 грудня в Харкові почне холодати, а пік морозів може припасти на 1 січня. У цей період температура повітря поступово опускатиметься аж до -9 градусів. Можливий невеликий сніг.

Погода в Харкові

Схожої думки дотримуються і спеціалісти сервісу meteo.ua. За їхнім прогнозом, стовпчики термометрів також опускатимуться з 30 грудня. Однак цей сайт прогнозує значно серйозніші морози — до -13. Пік холодів настане 1 січня. Можливі опади у вигляді снігу.

Погода в Харкові

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що про похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" попереджав і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, потужний антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Антициклон накриє Європу

