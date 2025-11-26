Страшний гість із лісу: хижак з’явився прямо біля будинку та стривожив мешканців села (відео)

Причин появи тварини біля людей може бути декілька

В одному із сіл Одеської області до прибудинкової ділянки людей несподівано підійшов вовк. Незвичайний "гість" був наляканий і не наважився наблизитися до будинку.

Відповідне відео було опубліковано в одному з одеських пабліків у Telegram. Автор розповідає, що інцидент трапився у Великомихайлівському районі Одещини.

У ролику можна помітити, що тварина обходить територію з великою настороженістю і обережністю. На щастя, жодної шкоди людям чи їхньому господарству вовк не завдав.

Важливо наголосити, що у 2025 році населення вовків в Одеській області значно зросло. Це пов’язано, зокрема, з війною в країні та забороною на полювання.

Чим небезпечні вовки

Вовки можуть бути переносниками сказу і, крім того, вони небезпечні як хижаки, що завдають шкоди худобі. Нападаючи на стада, вони вбивають більше тварин, ніж можуть з’їсти.

Напади вовків не людей вкрай рідкісні, але все ж таки вони можуть становити загрозу, особливо коли тварини хворі, або якщо їх привела до людей відсутність їжі в лісі.

Варто додати, що вовки, заражені на сказ, стають вкрай агресивними та можуть напасти на людину. Ознаками такого стану можуть бути підібганий хвіст, каламутний погляд, опущена голова і рясне слиновиділення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують легенди про вовків та лисиць.