Під Запоріжжям помітили родину елегантних тварин з малюками (відео)

Вони суворо охороняють межі свого стада

На Хортиці помітили родину граційних тварин, яких сприйняли за косуль. Насправді це плямисті олені з малюками.

Вони паслися серед дерев на Хортиці, найбільшому острові на Дніпрі, що розташований поблизу Запоріжжя, нижче Дніпровської ГЕС. Відео опублікував Telegram-канал "Труха Запоріжжя", у підпису зазначивши, що на ньому родина косуль. Проте підписники виправили, що це плямистий олень.

Плямистого оленя легко впізнати за характерною ознакою — білим плямам на рудо-бурій шерсті. Особливо добре помітні плями влітку. Вони допомагають тваринам маскуватися в лісовому середовищі. Взимку плями стають менш помітними, а шерсть темнішає.

Вони мають розкішні роги

Олень плямистий був завезений в Україну у 30-х роках 20 століття

Ця тварина родом з південного Примор'я, але у минулому сторіччі був завезений в деякі регіони України. Він добре прижився, зокрема на Хортиці, де вони почуваються комфортно.

Мама з оленятком

Хортиця є унікальним природно-історичним комплексом. Густі ліси, широкі луки та джерела води роблять це місце ідеальним середовищем для оленів. Тут вони можуть вільно пересуватися, пастися та розмножуватися, майже не зустрічаючи природних ворогів.

Олені відіграють важливу роль в екосистемі острова. Тварини сприяють підтриманню біологічного різноманіття, допомагаючи контролювати ріст рослинності.

