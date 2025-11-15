Як у діснеївському мультику: на Хортиці помітили родину граційних тварин (відео)

Олені почуваються на Хортиці дуже комфортно

На острові Хортиця помітили самицю плямистого оленя з малюком. Тварини зовсім не боялися людей.

Двох оленів, матір та дитинча, побачили біля Запоріжжя, на дніпровському острові Хортиця. Відео зустрічі показали на одному з телеграм-каналів.

"Бембі разом із мамою помітили на Хортиці", — йдеться в анотації до відео.

У ролику помітно, як людина поволі наближається до тварин, які дуже спокійно реагували на це. Лише малюк сильніше притулявся до мами, але згодом вони все ж побігли.

Олені на Хортиці

Плямисті олені на Хортиці

Світ фауни Національного заповідника дуже різноманітний: на території заповідного острова мешкає понад 250 видів тварин, багато з яких дуже рідкісні, інформували у "Хортиці".

Плямисті олені живуть в найбільш заповідній частині острова. Завдяки віддаленості від людей, автомобілів та інших негативних факторів цивілізації, ці тварини почуваються досить комфортно.

Сезон розмноження оленів проходить восени й самки від 2 років щорічно приносять потомство – один або два оленяти.

На зиму забарвлення оленів стає тьмяним, а плям майже непомітно

Попри їхню велику популяцію, зустріти оленя на Хортиці вважається дуже великою удачею, наголошували у заповіднику.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що наприкінці серпня на Хортиці помітили родину тварин, яких спочатку сприйняли за косуль. Утім виявилося, що це плямисті олені з малюками.