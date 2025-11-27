Рай в Європі. Яке місто назвали найкомфортнішим для життя

Швейцарія рекордсмен з кількості найкомфортніших міст

На нашій планеті є щонайменше 10 міст, які вважаються найкращими для життя. Адже у них є ідеальний баланс між економічними можливостями та добробутом.

Про це пише OBOZ.UA. Зазначається, що ці населені пункти ввійшли у список міст з найвищим рівнем комфорту для життя.

Що треба знати:

Переважна більшість найкомфортніших міст знаходиться в Європі

Рейтинг формувався на основі шести ключових факторів

Одним з показників була середня тривалість життя місцевих

За словами експертів Global Cities Index, які складали рейтинг найкомфортніших міст, чимало відомих локацій не потрапили у список. Однак багато міст саме з Європи вважається найкращими для життя. До слова, в рейтинг увійшло навіть одне місто з Австралії.

Шість ключових факторів для складання рейтингу:

Тривалість життя

Дохід на людину

Рівність доходів

Зручності для відпочинку та культури

Швидкість інтернету

Вартість житла

Які міста найкомфортніші для життя

Гренобль. Це місто у Франції, а точніше в Альпах. Його чимало європейців називають перлиною, адже воно поєднує природну красу, яскраве культурне життя та високу якість життя. Гренобль — центр наукових досліджень та технологічних інновацій, зокрема у в галузі нанотехнологій та біотехнологій. Місто відоме також тим, що більшість людей тут обирають велосипеди, а не авто, чому сприяють різні зручності на кшталт велодоріжок чи послуг прокату.

Канберра. Це столиця Австралії. Вона відома високою тривалістю життя, унікальною красою та природою. Також дослідники окремо виділяють добре спланований міський дизайн. Канберра має чисте та безпечне середовище, доглянуті парки та вулиці, ефективні державні послуги. Тут низький рівень злочинності та високий рівень безпеки життя.

Берн. Ця столиця Швейцарії, відома добре збереженою середньовічною архітектурою, має чимало об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема годинникова вежа Цитглогге та Ведмежий парк. Тут люди мають високу тривалість життя, гарний рівень медицини, оплату праці та соціальні пакети.

Берген — місто в Норвегії, яке відоме не тільки вражаючими природними ландшафтами з горами та узбережжями, а й свіжістю повітря. Тут часто бувають туристи, яких приваблює рівень життя, організація простору та простота життя.

Базел. Це швейцарське місто відоме своїм високим рівнем життя. Воно поєднує яскраве культурне життя з практичними, високоякісними умовами. У місті є медичні навчальні заклади світового рівня, зокрема Університетська лікарня Базеля. Вона відома своїми високими стандартами та інноваційними методами лікування.

Люксембург. Столиця однойменної країни має низький рівень злочинності, чисті вулиці та високий рівень безпеки. Тут розгалужена та ефективна мережа громадського транспорту міста. А нещодавно у Люксембурзі запровадили безкоштовний громадський транспорт.

Рейк'явік — столиця Ісландії, яка регулярно входить до рейтингу найкращих місць для життя у світі. В центрі міста є мальовничий ставок — Тьорнін, що оточений гарними будівлями. Тут високий рівень життя, гідна оплата праці та якість державних послуг.

Цюрих — це вже третє місто Швейцарії, яке входить в рейтинг найкращих для життя. Воно має приголомшливі краєвиди та багату культурну спадщину.

Гент. Бельгійське місто, що має середньовічну архітектуру та багату культуру. Вважається найзручнішим містом для пішоходів у країні. Тут є навіть канали, біля яких побудовано чимало історичних будівель.

Нант. Місто на заході Франції. Відоме багатою історією та якісним життям. Одна з найвідоміших історичних споруд — замок герцогів Бретаньських, який колись був резиденцією герцогів Бретані.

