У яких магазинах можна витрачати тисячу Зеленського: повний список

Тисячу Зеленського (Зимову підтримку) можна витратити у багатьох супермаркетах України. Проте зробити це потрібно до 30 червня 2026 року.

"Телеграф" розповідає про те, де можна витратити кошти, нараховані державою.

Нагадаємо, що "Зимова 1000" — це одноразова державна підтримка для громадян України у складний зимовий період. За офіційними даними, програмою вже скористалися понад 17 мільйонів українців, і більшість із них уже отримали кошти на карти "Національного кешбеку". Наразі подання заявок вже закрито (крайній термін пройшов 24 грудня 2025 року).

Де можна витрачати зимову підтримку

Карткою Національний кешбек можна скористатися в таких мережах:

NOVUS,

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Близенько

Auchan

SPAR

VARUS

Torba

Сім23

Сімі та Fozzy Group – Сільпо, Фора

THRASH!ТРАШ!

Fozzy,

Онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU,

Аптеки,

Книгарні.

На що можна, а на що не можна витрачати гроші

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та харчові продукти (крім підакцизних).

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".