Не все очевидно: як і на що можна витратити тисячу Зеленського на Rozetka (інструкція)

На підтримку маркетплейсу дали роз’яснення

З тисячею Зеленського, якій дозволили розплачуватись у Rozetka, виникли труднощі. У магазині пояснили, як і на що можна витрачати гроші.

Що потрібно знати:

Тисячу Зеленського не можна витрачати на всі українські товари на Rozetka

Контрольну закупівлю здійснити не вдалося

У магазині пояснили, як скористатися коштами

Про це повідомляє "Телеграф".

24 грудня уряд України розширив перелік мереж, в яких можна розплачуватись коштами Зимової підтримки. В нього увійшла і Rozetka, проте, як з’ясували наші кореспонденти, витратити гроші виявилося не так просто. Нам так і не вдалося здійснити контрольну закупівлю. Докладніше про це читайте у матеріалі, перейшовши за посиланням.

25 грудня у підтримці Rozetka дали роз’яснення щодо того, як і на що можна витрачати кошти.

Наразі тисячею Зеленського можна оплачувати: книги та продукти харчування українського виробництва.

"На кожному товарі, який можна оплатити, та при оформленні замовлення буде відображатися тип оплати: Оплатити онлайн карткою "Національний Кешбек", — пояснили в магазині.

На що взагалі можна витрачати тисячу Зеленського

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).

