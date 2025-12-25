Не все очевидно: як і на що можна витратити тисячу Зеленського на Rozetka (інструкція)
-
-
На підтримку маркетплейсу дали роз’яснення
З тисячею Зеленського, якій дозволили розплачуватись у Rozetka, виникли труднощі. У магазині пояснили, як і на що можна витрачати гроші.
Що потрібно знати:
- Тисячу Зеленського не можна витрачати на всі українські товари на Rozetka
- Контрольну закупівлю здійснити не вдалося
- У магазині пояснили, як скористатися коштами
Про це повідомляє "Телеграф".
24 грудня уряд України розширив перелік мереж, в яких можна розплачуватись коштами Зимової підтримки. В нього увійшла і Rozetka, проте, як з’ясували наші кореспонденти, витратити гроші виявилося не так просто. Нам так і не вдалося здійснити контрольну закупівлю. Докладніше про це читайте у матеріалі, перейшовши за посиланням.
25 грудня у підтримці Rozetka дали роз’яснення щодо того, як і на що можна витрачати кошти.
Наразі тисячею Зеленського можна оплачувати: книги та продукти харчування українського виробництва.
"На кожному товарі, який можна оплатити, та при оформленні замовлення буде відображатися тип оплати: Оплатити онлайн карткою "Національний Кешбек", — пояснили в магазині.
На що взагалі можна витрачати тисячу Зеленського
1 000 грн допомоги можна використати:
- на оплату комунальних та поштових послуг,
- благодійність,
- товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).
Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".