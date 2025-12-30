В каких магазинах можно тратить тысячу Зеленского: полный список

На данный момент подача заявок уже закрыта

Тысячу Зеленского (Зимнюю поддержку) можно потратить во многих супермаркетах Украины. Однако сделать это необходимо до 30 июня 2026 года.

Напомним, что "Зимняя 1000" — это единовременная государственная поддержка для граждан Украины в сложный зимний период. По официальным данным, программой уже воспользовались более 17 миллионов украинцев, и большинство из них уже получили средства на карты "Национального кэшбэка". На данный момент подача заявок уже закрыта (крайний срок прошел 24 декабря 2025 года).

Где можно тратить Зимнюю поддержку

Карточкой Национальный кэшбек можно воспользоваться в таких сетях:

NOVUS,

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Близенько,

Auchan,

SPAR,

VARUS,

Torba,

Сім23,

Сімі и Fozzy Group – Сильпо, Фора,

THRASH!ТРАШ!,

Fozzy,

Онлайн-покупки на маркетплейсе MAUDAU,

Аптеки,

Книжные магазины.

На что можно, а на что нельзя тратить деньги

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".