"Гріє навіть душу". Українців насмішив пуховик з неочікуваним наповнювачем (відео)

Користувачі показали, які елементи гардероба можуть доповнити його

В Україні у мережі завірусилось відео з досить незвичним елементом гардероба. А саме з курткою, яка нібито наповнена пивом. Цей одяг вже прозвали "буховик".

Відповідне відео поширюють у мережі. Зауважимо, що зображений одяг та чоловік на ролику не справжні, а робота штучного інтелекту.

На відео показано чоловіка, який впевнено крокує містом у прозорій куртці. Замість пуху чи синтепону його верхній одяг наповнений нібито пивом. Ба більше, зверху біля комірця є отвір, аби додавати "наповнювач", а знизу, аби налити собі скляночку пінного.

Українці вже оцінили таке відео. У коментарях чимало людей ділились своїми варіантами додаткових елементів гардероба, які пасували б "буховику". Зокрема — чобітки з риби та пива або пивні труси. Жартували користувачі й про те, що такий "буховик" — гарна ідея подарунка або випробування для сечового міхура. Хтось писав, що досить цікаво буде, якщо куртка лопне, а виявиться, що то не пиво, а тепла солом'яна рідина, тобто сеча.

Окрім того, у слід за "буховиком" в мережі показали схожий матрац. Він також згенерований штучним інтелектом, але виглядає досить кумедно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий автобус в Києві розвеселив українців. Вони жартували не тільки про бабусь та маршрутки, а й про двоповерховий автобус "Нічний лицар" з Гаррі Поттера.