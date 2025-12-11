"Одноразове" взуття продають українцям: майстер розповів, чому його навіть не беруть у ремонт

Ремонт часто дорожчий за саму річ

Дешеве взуття з ринків та магазинів часто неможливо відремонтувати. Майстри відмовляються братися за таку роботу, бо матеріали настільки низької якості, що ремонт просто не має сенсу. Навіть дороге взуття не завжди виявляється якісним і може розвалитися за один сезон.

Що треба знати:

Дешеве взуття фактично одноразове

Ціна не гарантує якість матеріалів

Навіть шкіра може бути неякісною

Про це "Телеграфу" розповів полтавський швець Микола Фокін, який має майже двадцятирічний досвід роботи. Більше читайте у матеріалі: "Підошви тріскаються за сезон": досвідчений майстер пояснив, що не так із взуттям в Україні, і дав чіткі поради".

Сучасне дешеве взуття з масмаркету фактично одноразове. Старі або якісні пари можна ремонтувати десятиліттями, а ось із новими дешевими виникають проблеми.

Майстер каже, що останнім часом дуже змінився склад товару, який приносять у ремонт. Надійно відремонтувати можна далеко не все взуття.

Дешевого взуття я навіть не приймаю. Мій якісний клей не з'єднується з тим, з чого зроблений найдешевший китайський товар. На жаль, більшість людей носить взуття дуже низької якості, одноразове. Ціна за його ремонт перевищить ціну самого взуття, пояснює Микола Фокін.

Микола Фокін за роботою

При цьому висока ціна не означає хорошу якість. Досвідчений майстер зізнається, що сам іноді помиляється під час покупки. Одного разу він вирішив купити хорошу шкіру та пошити з неї міцні черевики, але не вгадав.

"Шкіра тварини, яку годували комбікормами з генномодифікованих рослин, зовсім не така, як шкіра тієї, що їла натуральні корми. Найміцніший верхній шар хорошої шкіри неможливо розірвати. Але я вибрав неякісну, хоча вона виглядала нормально навіть на дотик, і шкіра почала тріскатися", — каже майстер.

Фокін радить українцям уважніше обирати взуття та не вестися на низькі ціни. Дешеві пари зношуються за один сезон, а їхній ремонт економічно не виправданий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як прибрати заломи на шкіряному взутті, щоб воно виглядало, наче нове. Дехто з українців може бути переконаний, що усунути такі недоліки на чобітках неможливо.