Мільйонні подарунки та мати зі зв’язками в РФ: суддя з Одеси під час війни відзначилася розкішними покупками (фото)

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Любов Токмілова під час війни придбала собі квартиру за кордоном та елітне авто. А допомогли їй у цьому грошові подарунки від сім’ї, пов’язаної з компанією, заснованою росіянами.

"Телеграф" розповідає про те, що вдалося знайти в декларації слуги Феміди.

Як живе Любов Токмілова — від зарплати до нерухомості в Туреччині

Кохання Токмілова

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Любов Токмілова у 2025 році подала річну декларацію, в якій вказала, що має три квартири:

на 23 квадрати в Одеській області;

на 70 квадратів в Одесі (право на користування, оформлена на матір);

На 40 квадратів у Туреччині (вартість – 3 560 000 гривень)

Квартиру в Туреччині та право на користування нерухомістю в Туреччині суддя придбала у 2022 році.

В автопарку одеська суддя має два автомобілі:

Toyota Yaris – за 100 тисяч гривень;

BMW X4 за 1704200 гривень.

За 2024 рік Любов заробила в суді 1 546 128 гривень. Також вона отримала 111 тисяч гривень страхових виплат, 10 тисяч гривень соцвиплат та 88 тисяч у вигляді компенсації частини лізингових платежів.

На рахунках суддя зберігає 10 тисяч доларів (близько 400 тисяч гривень).

Насичений рік судді — великі подарунки та дорогі покупки

Вже за 2025 рік декларація судді зазнала ряду суттєвих змін, про які вона вказала.

Так, у вересні 2025 року Токмілова отримала 1 722 000 доходів від відчуження майна. А у жовтні отримала від матері грошовий подарунок у вигляді 800 тисяч гривень та придбала собі BMW X6 xDrive 30d M Sport/G06 за чотири з половиною мільйони гривень.

Улюблена дитина — мати судді подарувала доньці мільйони та працювала з росіянами

Як з’ясували журналісти Слідство інфо, 800 тисяч гривень — це не єдиний подарунок, який отримувала Токмілова. Мати судді Галина Андрушкова регулярно обдаровує свою дитину.

Наприклад, у 2022 році вона подарувала своїй дочці 2,5 мільйона гривень на придбання квартири у Туреччині.

у 2018 році суддя теж отримувала від мами грошовий подарунок – 150 тисяч гривень. За кілька днів, за 149 тис. грн, Токмілова придбала Range Rover Sport 2012 року випуску, куплену у дружини тодішнього депутата Чорноморської міськради Володимира Казаніна. Він декларував цей автомобіль за 740 тисяч грн.

Що цікаво Галина Андрушкова має активний ФОП з основним видом діяльності "Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку" та є керівником ТОВ "АРГО ДЕВЕЛОПМЕНТ". В аналітичній системі YouControl говориться, що компанію заснували чотири громадяни Росії в січні 2011 року. Основним видом діяльності є "Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту" та низка інших, пов’язаних з купівлею-продажем, орендою, будівництвом та обслуговуванням нерухомості.

Громадяни Росії Шамес Сергій, Орлов Кирило, Панов Павло та Кренгель Михайло також є засновниками низки інших ТОВ "АРГО": "АРГО КОНСТРУКТІОН", "АРГО ІНВЕСТ ЛТД", "АРГО ІНЖИНІРИНГ".

Зліва направо: Михайло Кренгель, Павло Панов та Кирило Орлов

У російському реєстрі індивідуальних підприємців журналістам вдалося підтвердити, що зазначені особи станом на 9 лютого 2024 року займаються підприємницькою діяльністю в РФ.

Слідство інфо, намагалося запитати у Галини Андрушкової про її роботу та кошти, зароблені в компанії засновників-громадян РФ. Однак під час спілкування з жінкою зв’язок обірвався, тому журналісти не встигли поставити їй запитання. Наступні дзвінки Андрушкової прямували на автовідповідач.

Журналісти також зателефонували одному з російських засновників фірми матері судді, який вказаний у YouControl. Росіянин Павло Панов запевнив, що він та інші засновники "не беруть участь у діяльності компанії, не отримують прибутку і додав, що компанія давно закрита".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проста суддя перетворила своє життя на казку за один рік.