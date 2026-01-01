Лідер РДК Денис Капустін живий! Як ГУР пошило в дурні найманців Путіна

Російські спецслужби замовили ліквідацію Капустіна за $500 тисяч

Командир РДК Денис Капустін живий, звістка про його смерть була частиною комплексної спецоперації розвідки Міноборони України. Про нібито смерть командира підрозділу "Російський Добровольчий Корпус" стало відомо 27 грудня.

Як розповіли в ГУР МО, спецслужби Росії замовили вбивство Дениса Капустіна на псевдо White Rex. На виконання замовлення виділили пів мільйона доларів. Нагадаємо, РДК наразі воює у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Денис Капустін живий/ Скріншот відео ГУР ​

Дениса Капустіна російський президент Володимир Путін вважає особистим ворогом, наголошують в ГУР. "Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", ― повідомив командир "Спецпідрозділу Тимура".

Як зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов, кошти отримані за виконання замовлення ліквідації Капустіна "пішли на допомогу нашій боротьбі". Командир РДК Денис Капустін наразі готовий до виконання бойових завдань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме Капустін створив РДК. Наразі він підтримує Україну у боротьбі з Росією, але його ціль набагато масштабніша.