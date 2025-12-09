Від податку більше шкоди, ніж користі? Терехов заступився за ФОП у Харкові

Мер вважає, що малий бізнес важливо підтримувати, а не обтяжувати

Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на захист малого бізнесу на тлі можливого запровадження ПДВ для ФОПів. На його думку, підвищення податків для підприємців може спричинити масове закриття бізнесів.

Що потрібно знати

Під час війни малий бізнес є основою економіки та потребує підтримки

У Харкові продовжують працювати понад 127 тис. ФОП, що навіть більше, ніж до війни

Міська влада скасувала всі місцеві податки та збори для підтримки підприємців

Про це Терехов розповів в інтерв’ю "Радіо НВ". Він зазначив, що малий бізнес під час війни є основою економіки, оскільки від нього залежить життя людей.

Малий бізнес під час війни є основою країни. І дуже важливо його підтримувати, а не обтяжувати. Я категорично проти податків, які планують запровадити. Потрібно все робити економічно виважено. Так, йде війна, і величезні кошти необхідно спрямовувати на допомогу військовим. Але малий бізнес утискувати не можна наголосив Терехов.

Крім того, мер подякував підприємцям, які продовжують діяльність у Харкові, незважаючи на постійні атаки та труднощі через них.

Нині у нас функціонують понад 127 тис. ФОП, і це більше, ніж до війни. Ми робимо все можливе, що від нас залежить для їхньої підтримки. Зокрема, міськрада ухвалила рішення про скасування всіх місцевих податків і зборів, щоб підприємці спрямовували оборотні кошти на закупівлю матеріалів, заробітну плату та створення робочих місць підсумував мер.

Передісторія

В Україні обговорюється можливе запровадження ПДВ для ФОП з річним оборотом понад 1 млн грн.

Поки у Верховній Раді запевняють, що це питання буде відкладено до завершення військового стану, у Мінфіні наполягають на запровадженні цього податку.

Фінансовий експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів "Телеграфу", що введення ПДВ може бути з 2027 року.

По-друге, це дуже потрібна історія, її треба робити. Вона нормального бізнесу не торкнеться. Щодо того, навіщо це робити – у нас зараз величезний внутрішній офшор, який стимулює і контрабанду, і скручування з ПДВ. І це все забезпечується такими можливостями, які мають велика частина бізнесу, а саме – не платити ПДВ. Тому це дуже потрібне. Просто треба зрозуміти, що це вплине з 27-го року та на бюджет 26-го жодним чином не впливає. пояснив експерт.

