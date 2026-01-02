ФОПы под ударом: почему новый лимит на налоги кажется абсурдным

Инициатива вызывает критику экспертов

С 2027 года в Украине предлагают внести изменения в Налоговый кодекс. Согласно этим правилам, физические лица-предприниматели (ФЛП/ФОП) автоматически становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), если за последние 12 месяцев их оборот превышает один миллион гривен без учета НДС.

Что нужно знать:

Миллион гривен в год — это всего около 2700 грн в день

В странах ЕС порог перехода на НДС составляет 45–65 тыс. евро, а во Франции, Италии и Великобритании — 85 тыс. евро

Эксперты говорят, что проект не соответствует европейской модели, создаст сложности для бизнеса

Об этом говорится в материале "Телеграф": "Кофейни, парикмахерские и магазинчики станут дороже: кто пострадает первыми".

Миллион гривен в год — это всего 2700 гривен в день. То есть, например, маленькая кофейня, парикмахерская или магазин легко превышают эту сумму за день работы. Поэтому предлагаемый Минфином лимит выглядит нереалистично низким для современных реалий украинского бизнеса.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман говорит, что в Европе порог перехода на НДС обычно составляет 45-65 тысяч евро, а во Франции, Италии и Британии — 85 тысяч евро. А в Украине предлагают порог в 20 тысяч евро. То есть, почти в четыре раза меньше европейского уровня. Учитывая войну и сложное администрирование НДС, не соответствует задекларированной европейской модели.

Олег Гетман

Народный депутат Галина Васильченко в эксклюзивном комментарии также прокомментировала эту проблему:

Полномасштабное вторжение усилило инфляцию, подорожала валюта, растет аренда и коммунальные услуги. Все это увеличивает расходы на ведение бизнеса. В конце концов, если мы смотрим на европейскую модель — там около 20 тыс. евро. Если добавить в это войну и сверхтяжелое администрирование НДС, то это никак не похоже на европейские стандарты

Галина Васильченко

Государственная регуляторная служба и Министерство экономики, традиционно защищающие интересы малого бизнеса, уже рассматривают законопроект и предварительно выразили к нему негативное отношение.

Мы как аналитические центры уже опубликовали наше совместное обращение. И там мы соответственно этот проект оцениваем как крайне негативный, приведший к дополнительным схемам, дополнительным дроблениям, и цели Минфина не будут достигнуты отметил Гетман.

